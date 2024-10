Concerto de Natal terá Mart'nália, Natércia Lopes e  André Prando em Vitória

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo convida Mart'nália, Natércia Lopes, André Prando e Elaine Augusta para o concerto ‘Natal de Encantos ArcelorMittal’, dia 14 de dezembro, às 20h, no Sesc Glória, em Vitória. Com as vozes dos coros Vox Victoria e Opus Libere, a apresentação conta com regência do maestro Helder Trefzger e temática “O amor em suas múltiplas dimensões”. O espetáculo terá entrada gratuita e transmissão ao vivo no YouTube da @sinfonicaES. No repertório, canções de Milton Nascimento, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso entre outros.