Capixabas visitam badalada feira de arte no Rio de Janeiro

Nossa galeria Matias Brotas celebra 18 anos em 2024 com sua 10ª participação na Artrio, que movimentou a Capital carioca de 25 a 29 de setembro, na Marina da Glória. As galeristas Sandra Matias e Lara Brotas receberam escritores, poetas, artistas, arquitetos e colecionadores e capixabas. Durante o evento, foi lançado o Clube do Colecionador com a série exclusiva “Mineral” do artista Daniel Mattar e seu livro “Flowing Forms”. O rabino Nilton Bonder, o poeta Eucanaa Ferraz, a curadora Vanda Klabin, a médica Margareth Dalcolmo, Denise Mattar, Antonio Manuel e artistas representados pela galeria como Maibritt Wolthers, Adrianna eu, Suzana Queiroga e Daniel Mattar lotaram o estande da galeria. Veja as fotos!