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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixabas visitam badalada feira de arte no Rio de Janeiro

Publicado em
02 out 2024 às 03:00
Sandra Matias, Itala Monti, Lara Brotas, Solana Marianelli, Carol Sa Cavalcanti e Priscila Schwab
Sandra Matias, Itala Monti, Lara Brotas, Solana Marianelli, Carol Sá Cavalcante e Priscila Schwab: no estande da Matias Brotas na ArtRio 2024 Crédito: Matias Brotas/ Divulgação

Capixabas na ArtRio 2024

Nossa galeria Matias Brotas celebra 18 anos em 2024 com sua 10ª participação na Artrio, que movimentou a Capital carioca de 25 a 29 de setembro, na Marina da Glória. As galeristas Sandra Matias e Lara Brotas receberam  escritores, poetas, artistas, arquitetos e colecionadores e capixabas. Durante o evento, foi lançado o Clube do Colecionador com a série exclusiva “Mineral” do artista Daniel Mattar e seu livro “Flowing Forms”. O rabino Nilton Bonder, o poeta Eucanaa Ferraz, a curadora Vanda Klabin, a médica Margareth Dalcolmo, Denise Mattar, Antonio Manuel e artistas representados pela galeria como Maibritt Wolthers, Adrianna eu, Suzana Queiroga e Daniel Mattar lotaram o estande da galeria. Veja as fotos!

ANIVERSÁRIO

Otto e Ottinho Andrade
Otto e Ottinho Andrade: pai e filho celebrando aniversário juntos na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

ALMOÇO

Potira Manhães, Ruth Rebello e Christian Vieira
Potira Manhães, Ruth Rebello e Christian Vieira: encontro de arquitetos e decoradores do programa Mais Estilo, Mais Vantagem, no Balthazar Crédito: Cloves Louzada

CAFÉ DA MANHÃ

Carla Buaiz, Alessandra de Melo e Rose Frizzera
Carla Buaiz, Alessandra de Melo e Rose Frizzera:  em café especial na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

Loja de Brinquedos Vazia

A Loja de Brinquedos Vazia retornou ao Shopping Vitória para mais uma edição em campanha especial para o Dia das Crianças. O objetivo do projeto é preencher a loja com doações de brinquedos novos ou em bom estado de conservação. No próximo dia 2 de outubro, a madrinha da vez será a CEO criativa da Nuvem Sublimação, Rachel Pires. “Já estamos coletando as doações”, explica a empresária.

Loja do Outubro Rosa

Kátia Laranja e Andrea Andrade são madrinhas da loja do Outubro Rosa, na quinta (03), das 13h às 17h, no Shopping Vitória. 

Livro

Neusa Glória Santos convida para o lançamento do seu novo livro "Um Novo Amanhã. Câncer: o Protagonista Silencioso II", na quinta-feira (03), às 19h30, no Lareira Up, na Praia do Canto. 

Parabéns pra você!

Yuri Braian, cerimonialista e especialista em marketing digital, recebe neste sábado (05), parceiros, familiares e amigos para celebrar a chegada de sua nova idade. O brunch será no espaço Thaís Góis, na Praia do Canto.

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