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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Construtora do ES lança prédio mais alto de Colatina com festa

Publicado em
30 set 2024 às 03:00
Joana e Rodrigo Barbosa
Joana e Rodrigo Barbosa: anfitriões do Grand Soleil Crédito: Cloves Louzada

Em Colatina

Rodrigo e Joana Barbosa foram os anfitriões do lançamento do Grand Soleil, novo empreendimento da Grand Construtora, em Colatina. A festa contou com espetáculo dos bailarinos da LightWire, que  criaram uma coreografia exclusiva que encantou os convidados. Com figurinos eletroluminescentes, a dança transformou a noite em algo memorável. Stella Miranda cuidou de todos os detalhes e o menu foi assinado pelo Le Buffet. Com mais de 90 metros de altura, o Grand Soleil, projeto de Karol Simonasse, com paisagismo by Ana Campos, será o prédio mais alto de Colatina e sua fachada reproduz a tonalidade do sol ao longo do dia. Veja as fotos da festa na galeria de Cloves Louzada

INOVAÇÃO

Padrão Iso

Os advogados e sócios Ricardo Brum, Caio Kuster, Leonardo Marques e Pedro Ivo Fragoso comemoram a manutenção das certificações ISO 9001 e ISO 27001, destacando-se como o único escritório de advocacia do Espírito Santo a possuir a certificação ISO 27001, que atesta a excelência em gestão da segurança da informação. Além disso, a certificação ISO 9001 reafirma a qualidade e a eficiência dos processos internos do escritório.

Joias

Dorion Soares convida para um jantar com exposição de joias e talk na quinta-feira (03), às 19h30, no Balthazar, Praia do Canto. 

DESIGN

ALMOÇO

Paulo Baraona , Valdecir Torezani e Fábio Ruschi
Paulo Baraona, Valdecir Torezani e Fábio Ruschi: bate-papo sobre indústria e desenvolvimento do ES, na Fazenda Miguel, em Vila Velha Crédito: Cloves Louzada

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