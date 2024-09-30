Construtora do ES lança prédio mais alto de Colatina com festa

Rodrigo e Joana Barbosa foram os anfitriões do lançamento do Grand Soleil, novo empreendimento da Grand Construtora, em Colatina. A festa contou com espetáculo dos bailarinos da LightWire, que criaram uma coreografia exclusiva que encantou os convidados. Com figurinos eletroluminescentes, a dança transformou a noite em algo memorável. Stella Miranda cuidou de todos os detalhes e o menu foi assinado pelo Le Buffet. Com mais de 90 metros de altura, o Grand Soleil, projeto de Karol Simonasse, com paisagismo by Ana Campos, será o prédio mais alto de Colatina e sua fachada reproduz a tonalidade do sol ao longo do dia. Veja as fotos da festa na galeria de Cloves Louzada