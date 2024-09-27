Renata França e Ana Luiza Azevedo recebem em tarde de moda em Vitória

A primavera foi recebida com muito estilo na última quarta-feira, na loja Twenty Four Seven, na Praia do Canto. Renata França abriu as portas do espaço para uma noite repleta de moda e novidades. Ana Luiza Azevedo, da Óticas Paris, apresentou os lançamentos eyewear de marcas icônicas como Prada, Miu Miu, Fendi, Dior e Celine. A especialista em moda Bruna Bezerra também marcou presença, conduzindo um bate-papo sobre tendências, incentivando as convidadas a adaptar as novidades sem perder sua identidade e estilo pessoal. Celebrando seus 45 anos, a Óticas Paris se uniu com a Twenty Four Seven, marca que tem como conceito simple n’chic, para um encontro muito além de moda, mas uma verdadeira experiência para as clientes e amigas. Confira os registros de Fabio Cazanga.