Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Renata França e Ana Luiza Azevedo recebem em tarde de moda em Vitória

Publicado em
27 set 2024 às 03:00
Ana Luiza Azevedo, Renata França e Bruna Bezerra
Ana Luiza Azevedo, Renata França e Bruna Bezerra: em tarde de tendências para o verão 2025 Crédito: Fabio Cazanga

Primavera na TFS

A primavera foi recebida com muito estilo na última quarta-feira, na loja Twenty Four Seven, na Praia do Canto. Renata França abriu as portas do espaço para uma noite repleta de moda e novidades. Ana Luiza Azevedo, da Óticas Paris, apresentou os lançamentos eyewear de marcas icônicas como Prada, Miu Miu, Fendi, Dior e Celine. A especialista em moda Bruna Bezerra também marcou presença, conduzindo um bate-papo sobre tendências, incentivando as convidadas a adaptar as novidades sem perder sua identidade e estilo pessoal. Celebrando seus 45 anos, a Óticas Paris se uniu com a Twenty Four Seven, marca que tem como conceito simple n’chic, para um encontro muito além de moda, mas uma verdadeira experiência para as clientes e amigas. Confira os registros de Fabio Cazanga.

OUTUBRO ROSA

Gisele Araujo, Aparecida e Marianne Assbu e Juliana Goulart
Gisele Araujo, Aparecida e Marianne Assbu e Juliana Goulart: na loja da campanha no Shopping Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Em São Paulo

Ana Rita Costa Gomes, Eduardo Costa Gomes e Tiziana Dadalto, da Escola Monteiro, fazem parte do grupo que embarca essa semana para mais uma Missão Educacional do Sinepe-ES em São Paulo. Na programação, visita técnica a diversas escolas que desenvolvem projetos e metodologias de destaque, além de uma imersão nos projetos de tecnologia educacional da Apple para conhecer programas de Letramento Digital (Everyone Can Create) e Pensamento Computacional (Everyone Can Code).

B-day 1

 O artista Zatto, que conquistou os capixabas amantes da música eletrônica, está confirmado entre as atrações do aniversário de Maria Eduarda Venturim que vai rolar no Barlavento, nesta sexta-feira (27), às 19h. Entre os sucessos de sua carreira está o EP “Fragments”, que explora elementos do TechHouse e os singles “Mad Love”, “Brota” e “You Know”. A noite ainda terá muita música boa, com shows dos DJ’s Rotelli, Belucio e Anderson Baduh.

B-day 2

Patrícia e Carlos Barbosa, fundadores da Faculdade Brasileira Cristã, recebem familiares e amigos para a sunset party em celebração a nova idade da filha Maria Vitória Barbosa, nesta sexta-feira (27), no Alphaville Jacuhy. Yuri Braian coordena a recepção.

Educação

Rafael Mouliê, diretor da escola Alphabetz, lança seu novo projeto Mundo XXI, programa de after school com foco no entretenimento responsável, neste sábado (28),  no Trampolim Jump Park. O RP é de Kaiky Plaster. 

CONFRATERNIZAÇÃO

Anticorrupção

O advogado Raphael Boldt acaba de conquistar a Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção (CPC-A). É um diferencial competitivo que atesta a expertise e o conhecimento de um profissional em áreas relacionadas ao compliance. "O reconhecimento dessa certificação também fortalece a qualidade das nossas entregas em Direito Penal Empresarial e Governança Corporativa, assegurando que os negócios de nossos clientes estejam sempre em conformidade com as legislações e práticas mais rigorosas", detalha Boldt.

Maratona Agro

Cerca de 70 alunos do curso de Agronomia da FAESA Linhares estarão envolvidos, no próximo sábado (28), em um desafio que promete beneficiar o setor agrícola capixaba. Sob a coordenação do professor Renan Queiroz, os estudantes irão participar da Maratona Agro, que irá promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas para resolver problemas apresentados por quatro empresas da região: Fortgreen, F1rst, Grancafé e Homeoplant.

LOJA DE BRINQUEDOS VAZIA

Monique Vieira e Dominique Reis
Monique Vieira e Dominique Reis: prestigiando a campanha de arrecadação de brinquedos, no Shopping Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

André Chieppe e Lívia Dorsch celebram 1º aniversário de Nicolas em Vitória

Veja quem prestigiou a avant-première da CasaCor ES 2024

Veja quem conferiu o show da nova turnê dos Titãs em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Moda Coluna Social Casamento Festa de Aniversário Sociedade
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança