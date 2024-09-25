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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a avant-première da CasaCor ES 2024

Publicado em
25 set 2024 às 03:00
Rafael, Luiza, Rita e Renata Tristão
Rafael, Luiza, Rita e Renata Tristão: a família anfitriã da CasaCor ES Crédito: Cloves Louzada

Happening

Com o tema "De Presente, o Agora”", a CasaCor ES abriu as portas nesta segunda-feira (23), no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória. A anfitriã Rita Rocio Tristão recebeu arquitetos, designers. apreciadores de arte e formadores de opinião, em coquetel badalado, com catering do Centro de Convenções de Vila Velha.  A mostra conta com 25 ambientes e 33 profissionais e traz ambientes inéditos refletindo os atuais anseios sociais, entre eles o simples, o lúdico, a ancestralidade, a harmonia, o sensorial, os encontros de família e amigos, as questões ambientais, a diversidade e a inclusão no pós-pandemia. A entidade beneficiada na avant-première foi a Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes). Veja as fotos!

ANIVERSÁRIO

a aniversariante Pietra Coser Guignone Benevides, seu pai Pedro Henrique Garcia Benevides, sua mãe Camila Coser Guignone Benevides e sua irmã Bianca no colo da Camila
a aniversariante Pietra Coser Guignone Benevides, seu pai Pedro Henrique Garcia Benevides, sua mãe Camila Coser Guignone Benevides e sua irmã Bianca no colo da Camila Crédito: Márcia Monteiro

Experiência compartilhada

Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz será uma das juradas do Startup Investments, evento organizado pela Universidade Vila Velha (UVV) em parceria com a Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que irá reunir startups de vários municípios brasileiros nesta quinta, dia 26 de setembro, na UVV Highline, em Vitória. A empresária avaliará as apresentações das startups no Pitch Decks, compartilhando sua experiência com os jovens que têm a inovação como inspiração para criação dos projetos.

CHURRASCO

Ildo e Lourdes Steffen
Ildo e Lourdes Steffen:  na Churrascada Gaúcha, no Steffen Centro de Eventos, neste domingo (22) Crédito: Cloves Louzada

Em Brasília

A Associação Brasileira da Indústria dos Hoteis do Espírito Santo (ABIH-ES) marcará presença na AbavExpo 2024, que será realizada entre os dias 26 e 28 de setembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. Com mais de 2 mil marcas expositoras e uma expectativa de 42 mil visitantes, a feira é o principal ponto de encontro entre operadores turísticos, agentes de viagens, destinos e formadores de opinião.

Medicina

Pergentino de Vasconcelos Junior está em festa com a mais recente conquista do Unesc. O curso de Medicina da instituição, o mais tradicional da região noroeste do ES, recebeu nota máxima na avaliação feita in loco pelo Ministério da Educação (MEC), refletindo a qualidade do ensino, considerando critérios como a organização didático-pedagógica, a qualificação do corpo docente e a infraestrutura disponibilizada para os estudantes. A conquista reafirma o compromisso do empresário e de sua equipe com a formação de profissionais para o mercado de saúde.

EM MIMOSO DO SUL

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