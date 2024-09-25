Veja quem prestigiou a avant-première da CasaCor ES 2024

Com o tema "De Presente, o Agora”", a CasaCor ES abriu as portas nesta segunda-feira (23), no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória. A anfitriã Rita Rocio Tristão recebeu arquitetos, designers. apreciadores de arte e formadores de opinião, em coquetel badalado, com catering do Centro de Convenções de Vila Velha. A mostra conta com 25 ambientes e 33 profissionais e traz ambientes inéditos refletindo os atuais anseios sociais, entre eles o simples, o lúdico, a ancestralidade, a harmonia, o sensorial, os encontros de família e amigos, as questões ambientais, a diversidade e a inclusão no pós-pandemia. A entidade beneficiada na avant-première foi a Associação dos Amigos dos Autistas do ES (Amaes). Veja as fotos!