Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Maria Sanz lança rebranding de sua marca com coquetel em Vitória

Publicado em
23 set 2024 às 03:00
Bárbara Verzola e Maria Sanz: em coquetel badalado na Enseada do Suá Crédito: Mônica Zorzanelli

A noite de Maria

Querida de RR, Maria Sanz  lançou o rebranding da sua marca de kimonos, consolidando-se no mercado de resortwear e moda contemporânea, com coquetel nesta  sexta-feira (20), em sua loja na Enseada do Suá.  A marca, fundada há 11 anos, oferece peças que combinam arte, cultura oriental e luxo discreto, com destaque para suas estampas exclusivas e edições limitadas. O rebranding, assinado por Mario Guerra, reflete uma estética contemporânea e imersiva, unindo sofisticação, funcionalidade e elegância. O DJ Bruno Matias comandou o set da noite  e a Casa Lounge assinou o catering. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

ENCONTRO

Josy Cogo, Katryny Galhardo e Renata França: em tarde de moda, chás e table decor Crédito: Fabio Cazanga

No Rio

Lara Brotas embarcou neste domingo (22) para abertura oficial da CasaCor Rio,  a convite da franqueada Patrícia Quentel. No dia 26, a galeria Matias Brotas e a CasaCor recebem convidados para uma conversa sobre “Arte, Arquitetura e Colecionismo” com a artista Adrianna eu, a arquiteta Gisele Taranto e  colecionador Álvaro Piquet. 

Beauty

Ivana Ruy convida para happy hour, nesta quinta-feira (26), no  Flow Espaço de Beleza, na Praia do Canto. 

Joias

Andrea de Pinho convida para o lançamento das novas coleções Aros e Arqform, nesta terça-feira (24), em sua loja, no Shopping Triânguo. As pPeças exclusivas unem arte, arquitetura e design em banho de ouro e prata e também aço inox. 

Em Cambridg

Nossa Tânia Telles é uma das treinadora da Imersão Internacional de Mentores deste ano, de 22 a 25 de setembro de 2024,  em Cambridge, EUA. O evento é um ponto de encontro anual de mentores e líderes globais, trazendo à tona discussões inovadoras sobre liderança, desenvolvimento pessoal e mentoria em um mundo cada vez mais dinâmico e desafiador.

ALMOÇO

Michelle Bissoli, Humberto Luiz da Silva Júnior, Bruno Passoni e Tarcísio Dalvi: diretoria da Caixa e da Rede Gazeta, em almoço, no Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Divulgação

