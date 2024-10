Veja como foi a abertura do Outubro Rosa 2024 no Palácio Anchieta

10 anos de sucesso

Em uma década de atuação, a Ópera Multimídia consolidou-se como uma referência na produção de conteúdo audiovisual estratégico, documentando mais de 100 cases de sucesso em mais de 500 projetos, atendendo mais de 200 marcas tanto no Brasil quanto no exterior. Com expertise nos setores corporativo, industrial, logístico e imobiliário, a empresa é reconhecida pela criatividade e pelos resultados consistentes que entrega aos seus clientes. À frente da Ópera Multimídia, Ramon Rodrigues, empreendedor com mais de 30 anos de experiência em Design, Publicidade e Marketing, lidera a empresa com uma abordagem única, fundamentada na semiótica e no branding. Seu trabalho tem sido essencial para transformar empresas pouco conhecidas em líderes de mercado. Com mais de 50 prêmios nacionais e internacionais, Ramon é aclamado por converter imagens, sons e narrativas em experiências emocionais e autênticas, sempre com um foco claro na verdade das marcas. Segundo Ramon, "Toda marca tem uma jornada, uma história, uma 'narrativa'. Ou você controla esse roteiro, ou o mercado e seus concorrentes farão isso por você." A Ópera Multimídia segue inovando, trazendo uma visão estratégica diferenciada e entregando conteúdos que não apenas captam a essência das marcas, mas também causam impacto real no público, mantendo seu compromisso com a autenticidade e o sucesso.