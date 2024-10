Artista Marcus Vinícius, de SP, apresenta exposição em galeria do ES

O artista Marcus Vinícius (SP, 1963) apresenta a exposição "Expansivos", na OÁ Galeria, em Vitória. A série iniciada em 2006 explora as propriedades expansivas do espaço pictórico por meio da cor e seus contrastes. As obras revelam uma jornada artística que começou na infância, com a influência de uma tradição familiar na marcenaria. A série aprofunda a pesquisa do artista sobre o conceito de “Estrutura Quadro”, uma estrutura conceitual que parte de formas retangulares ou quadradas, preservando o caráter bidimensional da obra. As peças, construídas em MDF e pintadas com tinta acrílica, ganham um toque único com a inserção de vidros incolores de 3 mm pintados com esmalte de cura a frio, gerando uma interação entre a superfície opaca da pintura e o reflexo do vidro. Confira quem prestigiou o vernissage da mostra nesta terça-feira (01º) na galeria de Mônica Zorzanelli.