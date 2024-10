Dora Daher lança nova coleção do verão 2025 em Vitória

Colour Futures

De forma inédita e com o apoio da CASACOR, a Coral fará uma apresentação especial para arquitetos e profissionais de decoração da Cor do Ano 2025 e suas as paletas complementares com a participação do arquiteto Maurício Arruda. O coquetel vai ser no dia 15 de outubro, no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, e também contará com a Gerente de Color Ativação Brasil de Tintas Decorativas da AkzoNobel, fabricante da Coral, Priscila Perez. O Colour Futures é um dos estudos de tendências de comportamento e cores mais importantes do mundo