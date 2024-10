Cantor mineiro Dino Fonseca apresenta hits do rock em Vitória; fotos

solidariedade

O MAWT, Be SPA Urbano, Flow, dentre outros salões de beleza da Grande Vitória, se juntaram para promover uma ação especial em prol da ACACCI, no Dia das Crianças. Brinquedos novos foram arrecadados através da ação "troque um brinquedo por um corte de cabelo". Toda a arrecadação foi entregue nesta segunda-feira (7), na sede da Acacci, em Jardim Camburi, com direito um dia de beleza com as mães das crianças assistidas pela Associação. Na foto, Liana Poubel, do Radical Kids, Ana Paula Leite, do salão Be SPA Urbano, e Whagner Torezani, do Salão MAWT Atelier.