Aurê Aguiar lança projeto “Outubro Rosa - Palavras que Abraçam” em Vix

Dia das Crianças no Iate

O Iate Clube do Espírito Santo, reconhecido tanto por sua excelência no esporte náutico quanto por suas ações sociais, continua a valorizar cada membro de sua comunidade. E claro que as crianças não ficam de fora! Comemorando o dia das crianças que se aproxima, o clube mais charmoso do Estado preparou uma programação especial para toda a família. No sábado (19), acontece o Festival do Dia das Crianças, um evento cheio de atividades e muita diversão. As comemorações começam cedo, às 8h, com o tradicional Torneio de Pesca de Cais, em que as crianças terão a oportunidade de aprender e se conectar com o ambiente marítimo, com direito a premiação dos melhores pescadores mirins. Além da pesca, o festival contará com recreações, oficinas e brincadeiras, garantindo um dia cheio de momentos inesquecíveis.