Vinícola brasileira apresenta linha de espumantes em jantar em Vitória

O empresário Luciano Leal recebeu essa semana em sua recém-inaugurada loja 247 Bebidas, em Vitória, um seleto grupo de convidados para uma noite de degustação da nova linha de espumantes Vintage da Casa Perini. O gerente regional da Casa Perini Rogério Salazar foi quem explicou cada detalhe dos cinco rótulos. Com menu especial, cada espumante foi apresentado harmonizado com um prato, um jantar pra lá de especial feito a quatro mãos com as chefs Júlia Faria do Daju Bistrô e Solar da Praia, e Sâmia Sassine do Mimos do Líbano. Confira alguns cliques de Caca Lima de quem passou por lá.