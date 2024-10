Concerto celebra o Mês das Crianças em Vitória; veja fotos

Inscrições abertas para o vest Faesa 2025/1

Há 52 anos sendo referência em educação, o Centro Universitário FAESA oferece cursos nas áreas da saúde, humanas e exatas, tanto para graduação como pós-graduação, presenciais e a distância. As inscrições para o VEST FAESA 2025/1 já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.faesa.br. Para o curso de Medicina, que é oferecido em Cariacica, o candidato tem até o dia 18 de outubro para se inscrever. A prova será presencial no dia 25 de outubro pela manhã, na FAESA Campus Vitória. Já para os outros cursos da FAESA a prova será on-line no dia 26 de outubro, e as inscrições podem ser feitas até 25 de outubro. Na Grande Vitória, a FAESA conta com cursos em Vitória e Cariacica. Já no interior do estado está presente em Linhares, oferecendo o curso de Agronomia. São muitos cursos que os alunos podem escolher. O curso de Administração, por exemplo, é um dos que têm nota máxima no Enade e é classificado como o 9º melhor curso de Administração do país. O de Direito também é reconhecido pelo MEC como o melhor curso do Estado e segundo melhor do Brasil entre as instituições de ensino superior particulares. Recentemente, os alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda novamente foram destaque no maior congresso de comunicação do Brasil. Os estudantes do Centro Universitário capixaba conquistaram dois prêmios nacionais e 12 regionais e, além dos prêmios, a Faesa foi escolhida para sediar o Intercom nacional em 2025. Já o curso de Medicina foi aprovado em agosto, recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde e avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). O curso conta com uma estrutura exclusiva, nova e moderna, em um prédio de cinco andares que fica no bairro Alto Lage, em Cariacica. O espaço é equipado com laboratórios morfofuncionais e multifuncionais, salas de simulação clínica de alta complexidade, salas de atividades em pequenos grupos, sala para aprendizagem, enfermaria, biblioteca, miniauditório, entre outros. A proposta pedagógica engloba atividades práticas desde o início, em parceria com prefeituras, Estado e hospitais da rede particular, para atuação dos estudantes em unidades de saúde e hospitais de referência na região. O reitor da Faesa, professor Alexandre Nunes Theodoro, destaca que o curso de Medicina traz a excelência da instituição na formação de profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento social por meio do conhecimento. “A abertura do curso de Medicina deve atrair estudantes de todo o Espírito Santo e de outras regiões próximas, como Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro para o Estado. As atividades irão beneficiar a população por meio dos serviços de saúde prestados por alunos e professores em suas práticas, além de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da região de Cariacica. A excelência Faesa, que já é conhecida pela sociedade, agora também proporcionará o sonho de jovens que querem se tornar médicos, com uma formação diferenciada, preparados para os desafios do mercado de trabalho”, destaca. Todos os cursos podem ser conhecidos no site www.faesa.br. As inscrições para o VEST 2025/1 também acontecem de forma on-line. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato no WhatsApp 2122-4100.