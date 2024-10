Estilista do ES vai expor vestidos de noiva em hotel de São Paulo

Vestido da coleção Unique de Marilda Simões. Crédito: Camilla Baptistin

Eleito o melhor hotel da América do Sul, o Rosewood São Paulo será palco do evento Celebration Bride, que vai apresentar novidades e tendências do universo nupcial. E tem gente do Espírito Santo que vai marcar presença nesse evento inédito organizado por Bibiana Paranhos, renomada joalheira paulista queridinha de diversas celebridades. Nossa designer de vestidos de noivas Marilda Simões estará por lá representando o Espírito Santo.

“Estou muito feliz com o convite da Bibiana de estar em um evento tão importante do meu segmento apresentando minhas criações para o mercado nacional, ainda mais em um Hotel tão desejado e lindíssimo como o Rosewood. E para marcar minha presença lá, nada melhor do que levar um spoiler da minha próxima coleção”, conta Marilda.

Em seu estande, Marilda Simões apresentará peças de duas coleções. Uma delas é a coleção Unique, que foi lançada de forma regional e agora será lançada nacionalmente. Essa coleção traz um minimalismo rebuscado onde a alfaiataria é protagonista, porém ladeada de detalhes que encantam como maxi flores e maxi laços, plumas, tule. São vestidos cheios de personalidade e contemporaneidade cheios de fluidez e movimento.

E em primeira mão, a designer vai levar um look inédito como preview da próxima coleção que será lançada em novembro no Espírito Santo. A nova coleção intitulada Oliva, é inspirada em uma atmosfera provençal, onde a artesania dá o tom do estilo. O nome Oliva no latim significa "azeitona" ou "oliveira". Na Bíblia, a oliveira é frequentemente associada à paz, prosperidade, esperança e vida eterna. “Há um significado espiritual muito forte quanto à sua durabilidade: mesmo que se queime ou corte uma oliveira, ela é capaz de brotar novamente de suas raízes – por isso mesmo representa perseverança e fidelidade sob qualquer circunstância. Ou seja, tudo que queremos de um casamento”, explica Marilda.

Além de expor seus vestidos no evento, Marilda também foi convidada a participar de um talk especial, onde poderá falar um pouco sobre seu trabalho. Quem também estará por lá é a capixaba Eduarda Braum, que foi Miss Universo Espírito Santo 2021, e será a modelo exclusiva de Marilda no evento. A modelo também foi quem estrelou a campanha da coleção Unique da designer fotografada em Pedra Azul.

É mais que pensar, desenhar, escolher a dedo cada tecido, costurar à mão e conectar os detalhes. É sobre sonhar junto e através de uma peça realizar um sonho e eternizar um momento. É o que o que tem feito há 28 anos a designer mineira, mas capixaba de coração, Marilda Simões, especialista em vestidos de noiva sob medida. Ao longo de sua trajetória já foram muitos vestidos personalizados para cada estilo de noiva, sem falar em suas coleções sempre à frente nas tendências do mercado wedding.

