Fernando Augusto recebe o artista pernambucano Marcelo Silveira em Vitória

Palavras que Abraçam

A jornalista e escritora Aurê Aguiar amplia o campo de atuação do Projeto “Outubro Rosa - Palavras que Abraçam”, idealizado por ela com o objetivo de promover a circulação do livro “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” em espaços comerciais da Praia do Canto. Além da Duett, o livro agora está disponível na La Bassetti, Fit/ Victoria Brasil, Libanesa Homem, Emporio Joaquim, Carolina Neves Joias, Twenty4Seven, Restaurante d’Bem e Restaurante Aleixo. Na próxima quarta (16/10), Aurê recebe leitores e convidados para sessão de autógrafos, às 19h, na Twenty4Seven. Na quinta, o happening literário será na Carolina Neves Joias, no evento "Carol recebe Aurê". A abertura será às 14h, com a presença da autora a partir das 17h. Com distribuição nacional pela Citadel Grupo Editorial, “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” é um livro de poemas e reflexões, elaborado no formato de prosa poética, por meio do qual a autora vislumbra a inauguração do gênero textual “Abraço Literário”.