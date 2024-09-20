Filipe Ret desembarca em Guarapari em janeiro com a turnê "FRXV ao Vivo"

O dono dos hits 'Amor Livre', 'Corte Americano' e 'Good Vibe' desembarca no ES em janeiro para um show inédito da turnê

“FRXV ao Vivo”. Em comemoração aos 15 anos de carreira, Ret promete trazer seus maiores sucessos do rap para o público capixaba. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana.