Filipe Ret desembarca em Guarapari em janeiro com a turnê "FRXV ao Vivo"

Chegou o momento dos fãs de Filipe Ret! O dono dos hits 'Amor Livre', 'Corte Americano' e 'Good Vibe' desembarca no ES em janeiro para um show inédito da turnê “FRXV ao Vivo”. Em comemoração aos 15 anos de carreira, Ret promete trazer seus maiores sucessos do rap para o público capixaba. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana.
Sendo um dos principais nomes da cena do rap e trap nacional, Filipe Ret promete uma noite histórica em Guarapari. O show vai passar por todas as fases de sua carreira em um repertório que inclui sucessos recentes e também relíquias dos primeiros álbuns, como o 'Vivaz'. O rapper também trará convidados especiais para o palco, que serão divulgados em breve. Veja o serviço abaixo:
Com dois shows no Rock in Rio deste ano, o cantor se apresentou na noite de ontem (19) no palco Sunset do festival e também apresentará o show "Pra Sempre Trap", acontece amanhã (21), no Palco Mundo, em uma megaestrutura que inclui novos conteúdos visuais e banda completa.
SERVIÇO
Festival de Verão 2025 Multiplace Mais - FILIPE RET + CONVIDADOS
- Data: 3 de janeiro de 2025 - (sexta-feira)
- Local: Multiplace Mais - R. A, Lote 09 - Meaípe, Guarapari - ES
- Horário: 22h
- Vendas em breve no site Brasil Ticket.