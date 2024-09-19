Titãs em Vitória: Tony Bellotto fala sobre nova turnê e relembra passagens no ES

Um show para ficar na história. Tony Bellotto, Sérgio Britto, Mário Fabre, Beto Lee e o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a volta de Branco Mello, apresentam “Titãs Microfonado”, neste sábado (21), no palco do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A apresentação do icônico grupo traz uma releitura intimista de alguns de seus sucessos, além de canções do recente álbum. (Assista a entrevista completa no vídeo acima)

Em conversa com HZ, o guitarrista Tony Bellotto abriu o jogo sobre a nova turnê da banda. Segundo o músico, o projeto nasceu depois de “Titãs Encontro”, em 2023, que contou com a participação dos ex-integrantes. Agora, a proposta é praticamente o oposto: um espetáculo acolhedor.

“Quem for no ‘Titãs Microfonado’ vai enxergar tudo que são os Titãs. Esses 42 anos estão expressos ali, desde o primeiro sucesso, como ‘Sonífera Ilha’, até as canções mais recentes, como ‘Apocalipse Só’, e tudo mais. É um show completo”

Antes de virar show, o Microfonado nasce a partir de um audiovisual no Estúdio Midas, de Rick Bonadio. O projeto conta com a presença de grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Preta Gil, Lenine, Vitor Kley, Major RD, Cys Mendes e Bruna Magalhães.

Titãs fará show neste sábado em Vitória Crédito: Dantas Jr

Acho que os Titãs desde o início da carreira têm uma característica de diversidade. Gostamos de todo tipo de música, com vários estilos. Na hora de escolher os convidados, também pensamos na questão de público. Por isso, temos desde Ney, que é uma lenda, até o Major RD, que está se destacando no rap

No repertório de Vitória também terá os clássicos que não podem faltar, como "Sonífera Ilha", "Epitáfio e Flores", e hits que ficaram de fora do Encontro, como "Enquanto Houver Sol" e "Isso". Ainda terá canções do mais recente disco, "Olho Furta-cor", como “Apocalipse Só” e “Raul”.

Titãs fazem 42 anos de trajetória em 2024 Crédito: Dantas Jr

A última passagem dos Titãs em Vitória foi em 2023, com ‘Encontro’. Agora, Bellotto retorna ao nosso Estado e revela sua expectativa para tocar novamente em terras capixabas. “Vitória é um lugar especial desde o início da carreira. Sempre fizemos shows históricos, com um público participativo. Nos anos 1980, lembro de shows incríveis aí. Quero convidar os queridos capixabas para curtir sábado”.

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