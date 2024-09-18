Praça do Papa em Vitória terá festival gratuito com 12 horas de atrações

Proscênio Studio de Dança e Coral da MedSenior estarão no Festival Crédito: Divulgação

Vitória se prepara para receber o 1º Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura, na Praça do Papa, no sábado, 28 de setembro. Com uma programação que começa às 10h e vai até às 22h, o festival oferecerá um dia completo de atividades culturais e de bem-estar para todas as idades. A entrada é solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

O Festival Bem + Cultura ocupará mais de 3 mil m² e contará com uma mistura eclética de atrações e atividades, como oficinas de arte, teatro, pintura em tecido, espaços interativos, brinquedos e jogos para crianças, além de um jardim sensorial e áreas dedicadas ao relaxamento.

No Coreto, o Quarteto de Cordas Clássico de Vitória e o Coral MedSênior realizarão apresentações musicais sofisticadas. Já no Palco Bem + Cultura, haverá shows variados: Raimundo Machado com chorinho, o Proscenio Studio de Dança com coreografias emocionantes, o musical ‘Entre Gerações’ com participação do ator Jandir Ferrari, o show inédito Bossa e Reggae com Rodrigo CX, e Higo Mafuá com a cantora Janayna Pereira, ex-participante do programa SuperStar.

Cássia Coppo, CEO da Coppo Consultoria e Projetos, produtora do evento, ressalta a importância do evento, “O Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura é mais do que um evento de entretenimento. É, na verdade, uma oportunidade para celebrar a vida, de cuidar do bem-estar e ressaltar a importância da cultura em nossas vidas”

Além das atrações musicais e artísticas, também haverá coleta de tampinhas de garrafa pet e o festival oferecerá setores específicos dedicados ao bem-estar e à cultura: