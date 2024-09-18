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Em Vitória

Praça do Papa em Vitória terá festival gratuito com 12 horas de atrações

Festival Bem + Cultura terá shows, oficinas de arte, teatro, pintura, jogos, além de um jardim sensorial e áreas dedicadas ao relaxamento
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 10:00

Proscênio Studio de Dança e Coral da MedSenior estarão no Festival
Proscênio Studio de Dança e Coral da MedSenior estarão no Festival Crédito: Divulgação
Vitória se prepara para receber o 1º Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura, na Praça do Papa, no sábado, 28 de setembro. Com uma programação que começa às 10h e vai até às 22h, o festival oferecerá um dia completo de atividades culturais e de bem-estar para todas as idades. A entrada é solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.
O Festival Bem + Cultura ocupará mais de 3 mil m² e contará com uma mistura eclética de atrações e atividades, como oficinas de arte, teatro, pintura em tecido, espaços interativos, brinquedos e jogos para crianças, além de um jardim sensorial e áreas dedicadas ao relaxamento.

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No Coreto, o Quarteto de Cordas Clássico de Vitória e o Coral MedSênior realizarão apresentações musicais sofisticadas. Já no Palco Bem + Cultura, haverá shows variados: Raimundo Machado com chorinho, o Proscenio Studio de Dança com coreografias emocionantes, o musical ‘Entre Gerações’ com participação do ator Jandir Ferrari, o show inédito Bossa e Reggae com Rodrigo CX, e Higo Mafuá com a cantora Janayna Pereira, ex-participante do programa SuperStar.
Cássia Coppo, CEO da Coppo Consultoria e Projetos, produtora do evento, ressalta a importância do evento, “O Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura é mais do que um evento de entretenimento. É, na verdade, uma oportunidade para celebrar a vida, de cuidar do bem-estar e ressaltar a importância da cultura em nossas vidas”
Além das atrações musicais e artísticas, também haverá coleta de tampinhas de garrafa pet e o festival oferecerá setores específicos dedicados ao bem-estar e à cultura:
  • Jardim Sensorial: Um espaço para explorar aromas e texturas, promovendo a conexão com a natureza.
  • Cantinho da Harmonia: Área dedicada ao relaxamento com práticas de respiração e técnicas de meditação.
  • Espaço Oficinas Culturais: Oficina para quem deseja explorar a criatividade e aprender novas formas de expressão artística.
  • Espaço de Memórias e Brincadeiras: Local para reviver jogos e atividades da infância, como amarelinha e jogos da memória.
  • Praça da Amizade: Área com food trucks e espaços para refeições, oferecendo uma seleção variada de opções gastronômicas.
  • Espaço Bem-estar: Local para aferir pressão e glicemia, focado na saúde e bem-estar dos participantes.

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