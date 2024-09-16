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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Diretor do ES participa de festival internacional na África

Publicado em
16 set 2024 às 03:00
Marcelo Lages e o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves
Marcelo Lages e o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves Crédito: Divulgação
O diretor Marcelo Lages está fora do país para mais um grande projeto cultural. Ele foi convidado para dirigir o “Festival pela Paz” em Cabo Verde, um super evento de 3 dias, considerado o Rock in Rio da África. O evento, com três dias de muita música e dança, comemora os 100 anos de Amílcar Cabral, líder africano que comandou os movimentos de libertação dos países de língua portuguesa, como Cabo Verde e Guiné-Bissau.

VOLUNTARIADO

Fabiola Costa, Fernando Cascaro, Jovaneide Polon e Neidy Christo.
Fabiola Costa, Fernando Cascaro, Jovaneide Polon e Neidy Christo: equipe da ABRH-ES, na abertura da programação anual da Escola de Voluntários do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Bate-papo

Há mais de 20 anos atuando no setor moveleiro, especialista em desenvolvimento de produtos, Marta Manente é a designer brasileira, de origem gaúcha, que vem representando o Brasil em grandes eventos do setor mundo afora. Em abril deste ano, por exemplo, seguiu para Milão, onde participou de uma das três imersões anuais realizadas no exterior pelo especialista em mercado de luxo Carlos Ferreirinha. De lá, Marta retornou com uma bagagem repleta de aprendizados e conhecimentos, que prometem ser o ponto alto do bate-papo realizado por ela no dia 26 de setembro, para arquitetos e designers capixabas convidados, na Master Office Design, em Bento Ferreira, da empresária Ilma Mendonça. O evento também tem um motivo mais que especial: apresentar a Near, coleção assinada por Marta em celebração aos 75 anos da Bortolini, empresa gaúcha referência em mobiliário corporativo.

Transformação digital

Nesta terça-feira (17), às 18h30, o auditório da FUCAPE será o ponto de encontro para o CFO Day - Digital Transformation, um evento exclusivo que explorará o uso de tecnologia e inteligência artificial no setor financeiro. Entre os convidados de destaque estão Gustavo Conrado, CFO da SAP, Marcos Gurgel, Chief Evangelist Officer do iFood, e Alexandre Pinto, Vice-presidente de Tecnologia da Informação do Clube de Regatas do Flamengo. A mediação ficará a cargo de Francis Ferrari, CFO da Timenow e Diretora do CFO Connection IBEF-ES.

Universo Geek

O Masterplace Mall acaba de receber o Otaku Studio. Espaço que reúne HQ’s, mangás, blocos de anotações de diversos personagens, pelúcias, photcards copos e chaveiros temáticos e muito mais. Tudo isso voltado para o público que curte doramas, cosplay e tudo que envolve o universo geek. Vale a pena a visita.

No Rio

O presidente da RedePetro ES, Rafaele Cé, lidera nos próximos dias uma missão VIP com 14 empresários capixabas ao Rio Oil & Gas 2024, um dos maiores eventos do setor na América Latina - em busca de novas parcerias. A feira, que acontece no Rio de Janeiro, reúne as principais empresas e profissionais do mercado para explorar as últimas inovações e tendências da indústria.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Em Hong Kong

Dorion Soares participa de mais uma edição da Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2024, considerada a maior do mundo no segmento. O designer de joias e expert em gemas expõe na feira há mais de 20 anos. Ele aproveita a oportunidade para fazer uma parada em Bangkok, na Tailândia, cidade importante para o mercado de gemas.

Novo projeto

A empresária Simone Abreu está a todo vapor por conta de um projeto que será inaugurado em outubro. Ela, que comanda o Studio Mata da Praia há 10 anos, irá fazer a transição do espaço para um novo conceito de beleza e serviços, o Bioma Salon. “O Bioma é um hair spa sustentável especializado na saúde natural dos fios, licenciado do Grupo Laces”, diz. Será um espaço inovador em Vitória para cuidar da saúde capilar e do bem-estar dos clientes.

Rumo ao RJ

Rodrigo CX e Leonardo Cardoso (Negoleo) vão viajar nesta terça-feira (17) para o Rio de Janeiro. Lá, eles vão acompanhar o ensaio do musical ‘Entre Gerações’, que acontece de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h, no Espaço Mistura Gente, no centro do RJ. A estreia nacional do espetáculo está marcada para o dia 28/09, no Festival Cultural Bem-estar, Bem + Cultura. Já no dia 16/10, o musical volta a se apresentar em duas sessões no Teatro da Ufes, em Vitória.

Desenvolvimento econômico

Nesta terça-feira (17), às 19h, a gerente de Participações, PPPs e Investimentos do Bandes, Ivone Pontes, o superintendente de Produtos na Diretoria de Negócios do Banestes, Leonardo de Oliveira Boa, o advogado Sávio Andrey Faustino Eustáquio e o professor do curso de Direito da FAESA Cariacica Dalton Morais comandam o debate no painel "Desenvolvimento Econômico Ancorado na Justiça e Igualdade", que acontece no Auditório Central da FAESA como parte da programação da 23ª Jornada Científica e Cultural. Com a participação de profissionais e estudantes, o encontro abordará a importância da integração dos princípios de ESG (Ambiental, Social e Governança) para promover o desenvolvimento e equilíbrio entre prosperidade econômica, inclusão social e equidade.

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