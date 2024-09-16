Diretor do ES participa de festival internacional na África

Há mais de 20 anos atuando no setor moveleiro, especialista em desenvolvimento de produtos, Marta Manente é a designer brasileira, de origem gaúcha, que vem representando o Brasil em grandes eventos do setor mundo afora. Em abril deste ano, por exemplo, seguiu para Milão, onde participou de uma das três imersões anuais realizadas no exterior pelo especialista em mercado de luxo Carlos Ferreirinha. De lá, Marta retornou com uma bagagem repleta de aprendizados e conhecimentos, que prometem ser o ponto alto do bate-papo realizado por ela no dia 26 de setembro, para arquitetos e designers capixabas convidados, na Master Office Design, em Bento Ferreira, da empresária Ilma Mendonça. O evento também tem um motivo mais que especial: apresentar a Near, coleção assinada por Marta em celebração aos 75 anos da Bortolini, empresa gaúcha referência em mobiliário corporativo.