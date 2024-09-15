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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ator de 'Malhação' revive os anos 80 em espetáculo no Teatro da Ufes

Publicado em
15 set 2024 às 03:00
Ator e cantor Daniel Del Sarto
Ator e cantor Daniel Del Sarto Crédito: Camila Mendes
Conhecido por suas atuações em “Malhação”, no seriado “Sandy & Junior” e em novelas da TV Globo, o ator e cantor Daniel Del Sarto traz a Vitória o seu novo espetáculo, “Anos 80: Uma Experiência PLOC”, uma homenagem do artista à década de ouro da música no Brasil e no mundo. Em cartaz, com sucesso, há dois anos no circuito nacional, a peça será apresentada no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nos dias 27 e 28 de setembro, às 20h, e 29 de setembro, às 19h.
No dia 28, às 16h, o ator vai apresentar a sessão especial “Anos 80 – PLOC para Crianças”, espetáculo inédito para pais e filhos compartilharem juntos grandes hits e estilos da década de 1980 e reviverem toda a alegria da época. Os ingressos estão à venda pelo site Le Billet .
O espetáculo é produzido, dirigido e escrito por Daniel Del Sarto, em parceria com o jornalista Luciano Vianna, criador do evento Festa PLOC, a maior celebração retrô da América Latina. A peça é um sonho antigo dos realizadores, que sempre tiveram a PLOC como uma multiplataforma que gerou uma série de TV, três DVDs e quatro CDs.
No palco, o artista interpreta sucessos de Sidney Magal, George Michael, Xuxa e Tina Turner, entre outros ícones da época, acompanhado por uma banda formada pelos músicos Alex Aguiar (voz), Rodrigo Sax (sax) e Gabriel Barreto (bateria).

FESTA

Regina Leal, Janaina Magalhães e Maria Sanz
Regina Leal, Janaina Magalhães e Maria Sanz:  noite de aniversário na Curva da Jurema Crédito: Mônica Zorzanelli

Comércio varejista

Rogério Alcântara, Wagner Junior Correa, Carlos Marianelli, Chris Badke e outros 40 membros da CDL Vitória e CDL Jovem Vitória integram a comitiva capixaba que viaja para Balneário Camboriú no próximo dia 18 para participar da 57ª Convenção Nacional do Comércio Lojista e 49ª Convenção Estadual do Comércio Lojista. O evento, que vai até o dia 22, reunirá mais de 4.500 líderes do setor para debater o futuro do comércio e serviços.

Evento

Parar comemorar a conquista como um dos TOP 100 da XP, Leonardo Pastore, assessor de investimentos da Valor, recebe clientes e amigos no próximo dia 24 de setembro, na Valor para celebrar o prêmio de estar entre os 100 melhores assessores da XP. “Esse prêmio é um incentivo para continuar aprimorando nossos serviços e fortalecer ainda mais a relação de confiança com nossos clientes. É a primeira vez que a Valor tem um assessor que recebe o prêmio", destaca Pastore.

QUERIDOS DE RR

Isabella Castro e Dudu Altoé
Isabella Castro e Dudu Altoé Crédito: Mônica Zorzanelli

Consciente na prática

Já tem encontro marcado para quem acredita num mundo melhor: o evento “Consciente na Prática”, da filial de Vitória do grupo Capitalismo Consciente, acontece na quarta-feira (18), no Auditório Fucape Business School,, às 19 horas. Serão apresentadas duas palestras: “Resiliência em tempos de adversidade: A atuação da Sicredi Serrana frente aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul”, apresentada pelo diretor-executivo da cooperativa Sicredi Serrana RS/ES, Fabrício Cambruzzi; e “Produção cultural com foco nos ODS da ONU e em ações de sustentabilidade”, que falará sobre o Movimento Cidade (MC), multiplataforma de cultura urbana sediada em Vitória-ES. A palestra será apresentada por Léo Alves, fundador do MC, e Luísa Costa, sócia-diretora. Para se inscrever, acesse bit.ly/Conscientenaprática. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas

Empreendedorismo feminino

Na próxima quinta-feira (19), a Associação dos Empresários da Serra (Ases) promove a terceira edição do Ases Mulher, evento que valoriza o protagonismo das mulheres empreendedoras da região. O encontro será realizado na Casa do Empresário, em Morada de Laranjeiras, e terá início com um delicioso café da manhã. O evento contará com apresentações de casos de sucesso de empresárias associadas e um momento especial de pitch, no qual as participantes poderão compartilhar suas ideias e negócios. O destaque da manhã será a palestra de Denis Ferrari, CEO da Azys Inovação e diretor da Ases, que abordará o tema "Sete perguntas para transformar o seu negócio”. --

CURVA DA JUREMA

Rose Frizzera e Karl Piskac
Rose Frizzera e Karl Piskac: celebrando Bruna Medeiros! Crédito: Mônica Zorzanelli

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