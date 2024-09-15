Ator de 'Malhação' revive os anos 80 em espetáculo no Teatro da Ufes

Já tem encontro marcado para quem acredita num mundo melhor: o evento “Consciente na Prática”, da filial de Vitória do grupo Capitalismo Consciente, acontece na quarta-feira (18), no Auditório Fucape Business School,, às 19 horas. Serão apresentadas duas palestras: “Resiliência em tempos de adversidade: A atuação da Sicredi Serrana frente aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul”, apresentada pelo diretor-executivo da cooperativa Sicredi Serrana RS/ES, Fabrício Cambruzzi; e “Produção cultural com foco nos ODS da ONU e em ações de sustentabilidade”, que falará sobre o Movimento Cidade (MC), multiplataforma de cultura urbana sediada em Vitória-ES. A palestra será apresentada por Léo Alves, fundador do MC, e Luísa Costa, sócia-diretora. Para se inscrever, acesse bit.ly/Conscientenaprática. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas