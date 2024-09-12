Jantar beneficente celebra os 10 anos do Instituto Ponte em São Paulo

O Instituto Ponte celebrou seus 10 anos nesta terça-feira (10), com a segunda edição de seu jantar beneficente, realizado no Villaggio JK Eventos, em São Paulo. Capitaneado pela presidente da entidade, Bartira Almeida, o evento foi um grande sucesso e arrecadou mais de 2 milhões entre ingresso e doações feitas durante a cerimônia para a causa da educação de jovens em vulnerabilidade social. Mais de 300 convidados participaram do jantar, que teve palestra de Guilherme Benchimol, cofundador da XP Inc. No final deste mês, no dia 21, as comemorações de aniversário continuam com a Festança Nota 10, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. O evento reunirá alunos, familiares, equipe e parceiros da entidade, para celebrar os 10 anos da instituição.