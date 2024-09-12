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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Jantar beneficente celebra os 10 anos do Instituto Ponte em São Paulo

Publicado em
12 set 2024 às 03:00
Guilherme Benchimol, Bartira Almeida e Rafael Furlanetti
Guilherme Benchimol, Bartira Almeida e Rafael Furlanetti: no jantar de 10 anos do Instituto Ponte em São Paulo Crédito: Cacá Lima

Em Sampa

O Instituto Ponte celebrou seus 10 anos nesta terça-feira (10), com a segunda edição de seu jantar beneficente, realizado no Villaggio JK Eventos, em São Paulo. Capitaneado pela presidente da entidade, Bartira Almeida, o evento foi um grande sucesso e arrecadou mais de 2 milhões entre ingresso e doações feitas durante a cerimônia para a causa da educação de jovens em vulnerabilidade social. Mais de 300 convidados participaram do jantar, que teve palestra de Guilherme Benchimol, cofundador da XP Inc. No final deste mês, no dia 21, as comemorações de aniversário continuam com a Festança Nota 10, no Sesc Glória, no Centro de Vitória. O evento reunirá alunos, familiares, equipe e parceiros da entidade, para celebrar os 10 anos da instituição.

JANTAR

Jorge Abikair e o chef Vinicius Cavalcante sócios do Eliah e Peppe restaurante com suas esposas Beatriz Siano e Júlia Emery.
 Beatriz Siano e Jorge Abikair e e o chef Vinicius Cavalcante e Júlia Emery: em noite de apresentação do novo menu do Eliah Crédito: Renata Rasseli

Afro e congo

Fabinho Carvalho convida para o show "Afrocongobeat" , neste sábado (14),  às 20h, no Teatro Sesc Glória. A apresentação vai contar com as participações cantoras: Anastácia e Dorkas Nunes.  Amanda Lobo, Luara Monteiro, Leon Moreira, Rosana Pastes, Apoena Medeiros, Vitor Nogueira, Natan Dias e Higor Ferraço produziram obras de arte que serão usadas nas projeções do show. 

Sextou com tour

O colunista de turismo da CBN, Edson Ruy, comanda encontro sobre novidades de viagens, nesta sexta-feira (13), na Click Mundi, no Praia Shopping,  na Praia do Canto. 

Avant-première

 Ariane Oliveira, do Centro de Convenções de Vila Velha (CCVV) prepara uma noite italiana, com degustação de massas e vinhos, para o coquetel de abertura da CASACOR 2024. A avant-première será no dia 23 de setembro, a partir das 20h, no Clube Ítalo Brasileiro. 

FESTA

Eduarda Buaiz e o pai Américo Buaiz Filho
Eduarda Buaiz e o pai Américo Buaiz Filho: na abertura da feira Acaps 2024 Crédito: Camilla Baptistin

Em São Paulo 1

Maria Karolina Rangel, Kamila Ferrari, Natã Cruz, Ratna Daulani e Mauro Neto, profissionais das áreas de Customer Experience (CX) e Customer Success (CS) da operadora capixaba de internet Loga, participam nesta semana do Conarec 2024, o mais importante evento de experiência do cliente do mundo, em São Paulo. A expectativa da equipe é aproveitar ao máximo as seis arenas de conteúdos que terão mais de 340 palestrantes em dez trilhas temáticas. Uma verdadeira maratona de conhecimento que, neste ano, também traz para a discussão como a inteligência artificial mudará as relações de consumo e trará novas demandas para as empresas.

Em São Paulo 2

A MZI Incorporadora firmou parceria com a paulista Gattaz Engenharia, empresa tradicional e respeitada no mercado, para a construção do seu mais novo empreendimento na capital paulista, o Tibiriçá Green Home. Localizado no prestigiado bairro do Brooklin, será um condomínio residencial de altíssimo padrão, projetado para oferecer um estilo de vida de qualidade em uma das regiões mais valorizadas da maior cidade do país. Rubia Menezes, diretora da MZI, destaca que a construtora selecionada tem, em comum com a incorporadora capixaba, o compromisso com a qualidade e o trabalho responsável, confirmados por uma entrega consistente de décadas.

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