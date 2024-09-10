Arquiteta capixaba concorre à prêmio de design inovador na Itália

"Narciso é um abajur provocador, com desenho preciso, formado por dois módulos de rocha refletidos em que busco o encontro dos veios para criar um efeito ótico. Perceber que uma premiação tão imponente e contemporânea quanto a Isola Design valoriza a luminária, me traz muita felicidade. Estou animada e me sinto grata só por ter sido selecionada, concorrendo com nomes incríveis do mundo todo”, conta Natalia.