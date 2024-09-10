Arquiteta capixaba concorre à prêmio de design inovador na Itália

A designer de mobiliário e arquiteta Natalia Scarpati
é a única capixaba concorrendo ao Isola Design Awards 2024, plataforma italiana digital dedicada a celebrar o design sustentável e inovador. Na categoria Luminária, Natália foi selecionada ao lado de outros 35 designers do mundo todo, com o abajur escultórico “Narciso” - feito de Quartizito, pedra natural exclusivamente brasileira. A luminária da designer será avaliada por jurados prestigiados e também concorre à júri popular, vote
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"Narciso é um abajur provocador, com desenho preciso, formado por dois módulos de rocha refletidos em que busco o encontro dos veios para criar um efeito ótico. Perceber que uma premiação tão imponente e contemporânea quanto a Isola Design valoriza a luminária, me traz muita felicidade. Estou animada e me sinto grata só por ter sido selecionada, concorrendo com nomes incríveis do mundo todo”, conta Natalia.