Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Arquiteta capixaba concorre à prêmio de design inovador na Itália

Publicado em
10 set 2024 às 12:01
Natalia Scarpati concorre à prêmio de designer inovador na Itália
 A designer de mobiliário e arquiteta Natalia Scarpati concorre à prêmio de design inovador na Itália Crédito: Divulgação
A designer de mobiliário e arquiteta Natalia Scarpati é a única capixaba concorrendo ao Isola Design Awards 2024, plataforma italiana digital dedicada a celebrar o design sustentável e inovador. Na categoria Luminária, Natália foi selecionada ao lado de outros 35 designers do mundo todo, com o abajur escultórico “Narciso” - feito de Quartizito, pedra natural exclusivamente brasileira. A luminária da designer será avaliada por jurados prestigiados e também concorre à júri popular, vote.
Natalia Scarpati concorre à prêmio de designer inovador na Itália
O abajur de Natalia Scarpati concorre à prêmio na Itália Crédito: Divulgação
"Narciso é um abajur provocador, com desenho preciso, formado por dois módulos de rocha refletidos em que busco o encontro dos veios para criar um efeito ótico. Perceber que uma premiação tão imponente e contemporânea quanto a Isola Design valoriza a luminária, me traz muita felicidade. Estou animada e me sinto grata só por ter sido selecionada, concorrendo com nomes incríveis do mundo todo”, conta Natalia.

Veja Também

Kítia Perciano celebra aniversário com festa na Aldeia de Guarapari

Alunos do Ensino Médio do Leonardo da Vinci celebram formatura em Vitória

Aniversário de Vitória: Palácio Anchieta é o queridinho dos arquitetos do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
arquitetura itália Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança