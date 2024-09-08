Aniversário de Vitória: Palácio Anchieta é o queridinho dos arquitetos do ES

01
Augusto Pacheco
"O Palácio Anchieta é a edificação mais imponente e significativa da Ilha de Vitória.".
02
Emília Lopes
"O Palácio Anchieta, totalmente restaurado, é onde levamos nossos turistas para verem além da arquitetura e história, uma bela mostra de arte."
03
Rita Rocio Tristão
"Na minha opinião, o Palácio Anchieta é o monumento histórico que mais representa Vitória.
Ele mistura a religiosidade do padre José de Anchieta com nossa identidade insular, especialmente por estar de frente para o mar.
É uma das construções coloniais mais antigas do Brasil e mantém características jesuíticas, apesar de ter passado por três grandes incêndios e várias reformas.
Hoje, ele se transformou em um importante centro cultural, que conecta passado e presente, mostrando de forma única a essência e a história de Vitória."
04
Sérgio Paulo Rabello
O Palácio Anchieta é o monumento marcante da Capital pela arquitetura, imponência, localização e pela história."