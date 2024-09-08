Aniversário de Vitória: Palácio Anchieta é o queridinho dos arquitetos do ES

Sérgio Paulo Rabelo, Emilia Lopes, Augusto Pacheco e Rita Tristão: o Palácio Anchieta é o hit da arquitetura da aniversariante do dia Crédito: Mônica Zorzanelli

O Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado do Espírito Santo, é o monumento histórico mais marcante de Vitória, a Capital capixaba, que celebra 473 anos neste domingo (08). A opinião é de quatro importantes arquitetos do Estado: Augusto Pacheco, Emilia Lopes, Rita Tristão e Sérgio Paulo Rabello.

Uma das mais antigas sedes de governo do Brasil, o prédio mistura religiosidade, história e beleza arquitetônica. Sua construção teve início no século XVI para abrigar o colégio jesuíta. Foi sede do Colégio de São Tiago, que além de escola era a sede administrativa e a sede das missões dos jesuítas no Espírito Santo. Em 1798 o prédio é denominado Palácio do Governo. No ano de 1945, no aniversário da morte do Padre José de Anchieta, o então governador Jones dos Santos Neves, publica decreto nomeando a sede do Governo Estadual como Palácio Anchieta – que guarda o túmulo simbólico do Padre desde 1922.

Enfrentando três grandes incêndios e várias reconstruções ao longo de sua história, o edifício é Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983. Em 2004, a primeira obra de restauro é iniciada. Dois anos depois, com a primeira etapa finalizada, o Palácio Anchieta passa a abrigar apenas os setores ligados ao Gabinete do Governador. A restauração completa do Palácio foi concluída em 2009. Atualmente, o prédio está aberta a visitação pública.

01 Augusto Pacheco "O Palácio Anchieta é a edificação mais imponente e significativa da Ilha de Vitória.". 02 Emília Lopes "O Palácio Anchieta, totalmente restaurado, é onde levamos nossos turistas para verem além da arquitetura e história, uma bela mostra de arte." 03 Rita Rocio Tristão "Na minha opinião, o Palácio Anchieta é o monumento histórico que mais representa Vitória. Ele mistura a religiosidade do padre José de Anchieta com nossa identidade insular, especialmente por estar de frente para o mar. É uma das construções coloniais mais antigas do Brasil e mantém características jesuíticas, apesar de ter passado por três grandes incêndios e várias reformas. Hoje, ele se transformou em um importante centro cultural, que conecta passado e presente, mostrando de forma única a essência e a história de Vitória." 04 Sérgio Paulo Rabello O Palácio Anchieta é o monumento marcante da Capital pela arquitetura, imponência, localização e pela história."

Palácio Anchieta é o queridinho dos arquitetos do ES