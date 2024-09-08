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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Aniversário de Vitória: Palácio Anchieta é o queridinho dos arquitetos do ES

Publicado em
08 set 2024 às 03:00
Sérgio Paulo Rabelo, Emilia Lopes, Augusto Pacheco e Rita Tristão
Sérgio Paulo Rabelo, Emilia Lopes, Augusto Pacheco e Rita Tristão: o Palácio Anchieta é o hit da arquitetura da aniversariante do dia  Crédito: Mônica Zorzanelli
O Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado do Espírito Santo, é o monumento histórico mais marcante de Vitória, a Capital capixaba, que celebra 473 anos neste domingo (08). A opinião é de quatro importantes arquitetos do Estado: Augusto Pacheco, Emilia Lopes, Rita Tristão e Sérgio Paulo Rabello.
Uma das mais antigas sedes de governo do Brasil, o prédio mistura religiosidade, história e beleza arquitetônica.  Sua construção teve início no século XVI para abrigar o colégio jesuíta. Foi sede do Colégio de São Tiago, que além de escola era a sede administrativa e a sede das missões dos jesuítas no Espírito Santo. Em 1798 o prédio é denominado Palácio do Governo. No ano de 1945, no aniversário da morte do Padre José de Anchieta, o então governador Jones dos Santos Neves, publica decreto nomeando a sede do Governo Estadual como Palácio Anchieta – que guarda o túmulo simbólico do Padre desde 1922.
Enfrentando três grandes incêndios e várias reconstruções ao longo de sua história, o edifício é Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1983. Em 2004,  a primeira obra de restauro é iniciada. Dois anos depois, com a primeira etapa finalizada, o Palácio Anchieta passa a abrigar apenas os setores ligados ao Gabinete do Governador. A restauração completa do Palácio foi concluída em 2009. Atualmente, o prédio está aberta a visitação pública. 

01

Augusto Pacheco

"O Palácio Anchieta é a edificação  mais imponente e significativa da Ilha de Vitória.".

02

Emília Lopes

"O Palácio Anchieta, totalmente restaurado,  é onde levamos nossos turistas para verem além da arquitetura e história, uma bela mostra de arte."

03

Rita Rocio Tristão

"Na minha opinião, o Palácio Anchieta é o monumento histórico que mais representa Vitória. Ele mistura a religiosidade do padre José de Anchieta com nossa identidade insular, especialmente por estar de frente para o mar. É uma das construções coloniais mais antigas do Brasil e mantém características jesuíticas, apesar de ter passado por três grandes incêndios e várias reformas. Hoje, ele se transformou em um importante centro cultural, que conecta passado e presente, mostrando de forma única a essência e a história de Vitória."

04

Sérgio Paulo Rabello

O Palácio Anchieta é o monumento marcante da Capital pela arquitetura, imponência,  localização e pela história."

Palácio Anchieta é o queridinho dos arquitetos do ES

  • Captação de imagens e fotos: Mônica Zorzanelli
  • Roteiro e edição: Renata Rasseli
  • Edição do vídeo: Riccardo Zanete Carvalho
  • Agradecimentos: Aurea Lígia Bernardi

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