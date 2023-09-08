Aniversário de Vitória: veja os points mais queridinhos da Ilha

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Andrea Andrade - Canal de Camburi
"Meu lugar favorito em Vitória é o o Alas, que fica de frente para o Canal de Camburi. Cresci ali no meio da comunidade grega (meus padrinhos eram gregos e moravam na casa ao lado do Alas, onde hoje é a loja da Mari Ferrari. Nós passávamos sempre as festas de Natal e as viradas de ano juntos. A Páscoa ortodoxa teve muita influência também pra mim. Minha madrinha pintava ovos de galinha para presentear e eram tão lindos! Doces lembranças! Estar ali é um modo de matar minhas saudades, de voltar ao passado e relembrar aqueles momentos mágicos. Uma mistura da nossa ilha linda com a Grécia", diz a advogada Andrea Andrade.
02
Anginha Buaiz - Curva da Jurema
"Eu tenho orgulho de dizer que nasci e moro em uma ilha com o nome de Vitória.
Uma ilha de tantas delícias que não sou capaz de escolher apenas um lugar nesta minha terra rodeada de mar.
As curvas que me levam a Jurema (foto), o por do sol das Caieiras, a vista de Jesus de Nazaré, a praia, meu infinito particular do Sacre Coeur, o olhar para a ilha do Frade e do Boi, a brisa que sopra e me traz tantas novas descobertas a cada dia .
Viver em Vitória é sempre ter um novo olhar, de amor", declara a jornalista Anginha Buaiz.
03
Fábio Carvalho - Píer de Iemanjá
O Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, é o lugar preferido do músico e produtor cultural Fábio Carvalho. "É um lugar que me remete a minha ancestralidade e tem uma energia que me transmite muita luz e paz".
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Fabiana Croce - Jesus de Nazareth
"Eu amo o bairro Jesus de Nazareth, que além de lindo tem uma culinária sensacional como a do Restaurante do Languinho. É onde vou pra relaxar, comer bem e apreciar nossa ilha, que é uma delícia", diz a servidora pública Fabiana Croce.
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José Henrique Neffa - Praia do Canto
"Meu lugar querido de Vtória é Praia do Canto, onde nasci, fui criado e de onde nunca pensei em me mudar. O Iate Clube (na foto) esta inserido no contexto da Praia do Canto, e é um dos meus points favoritos", diz o empresário José Henrique Neffa.
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Jace Theodoro - Aquaviário de Vitória
"A visão de Vila velha para Vitória me encanta.
Quando olhamos sob outro ângulo, ao longe e fora do centro das atenções, a lente se abre para novas possibilidades da cidade", diz o jornalista e cronista Jace Theodoro, em passeio do recém-inaugurado Aquaviário da Grande Vitória.