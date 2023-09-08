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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Aniversário de Vitória: veja os points mais queridinhos da Ilha

Publicado em
08 set 2023 às 03:00
Andrea Andrade
Andrea Andrade: no píer do restaurante Alas, no Canal de Camburi Crédito: Mônica Zorzanelli
O mar abraça Vitória e os moradores de Vitória abraçam a baía da Capital do Espírito Santo. Não é à toa que a Praia do Canto, o Píer de Iemanjá, o Canal de Camburi, a Curva da Jurema ...  estão na lista dos points queridinhos de ilustres capixabas. Nesta sexta-feira (08), quando Vitória celebra 472 anos, a coluna RR homenageia a Cidade Sol, a Ilha do Mel ou a Cidade Presépio com uma seleção de imagens que provam que a aniversariante do dia é uma das mais lindas do Brasil. Confira os cliques de Mônica Zorzanelli e o vídeo com edição de Lícia Maciel. 

01

Andrea Andrade - Canal de Camburi

"Meu lugar favorito em Vitória é o  o Alas, que fica de frente para o Canal de Camburi. Cresci ali no meio da comunidade grega (meus padrinhos eram gregos e moravam na casa ao lado do Alas, onde hoje é a loja da Mari Ferrari. Nós passávamos sempre as festas de Natal e as viradas de ano juntos. A Páscoa ortodoxa teve muita influência também pra mim. Minha madrinha pintava ovos de galinha para presentear e eram tão lindos! Doces lembranças! Estar ali é um modo de matar minhas saudades, de voltar ao passado e relembrar aqueles momentos mágicos. Uma mistura da nossa ilha linda com a Grécia", diz a advogada Andrea Andrade.

02

Anginha Buaiz - Curva da Jurema

"Eu tenho orgulho de dizer que nasci e moro em uma ilha com o nome de Vitória. Uma ilha de tantas delícias que não sou capaz de escolher apenas um lugar nesta minha terra rodeada de mar. As curvas que me levam a Jurema (foto), o por do sol das Caieiras, a vista de Jesus de Nazaré, a praia, meu infinito particular do Sacre Coeur, o olhar para a ilha do Frade e do Boi, a brisa que sopra e me traz tantas novas descobertas a cada dia . Viver em Vitória é sempre ter um novo olhar, de amor", declara a jornalista Anginha Buaiz. 

03

Fábio Carvalho - Píer de Iemanjá

O Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, é o lugar preferido do músico e produtor cultural Fábio Carvalho. "É um lugar que me remete a minha ancestralidade e tem uma energia que me transmite muita luz e paz".

04

Fabiana Croce - Jesus de Nazareth

 "Eu amo o bairro Jesus de Nazareth,  que além de lindo tem uma culinária sensacional como a do Restaurante do Languinho. É onde vou pra relaxar, comer bem e apreciar nossa ilha, que é uma delícia", diz a servidora pública Fabiana Croce. 

05

José Henrique Neffa - Praia do Canto

"Meu lugar querido de Vtória é Praia do Canto, onde nasci, fui criado e de onde nunca pensei em me mudar. O Iate Clube (na foto) esta inserido no contexto da Praia do Canto, e é um dos meus points favoritos", diz o empresário José Henrique Neffa. 

06

Jace Theodoro - Aquaviário de Vitória

"A visão de Vila velha para Vitória me encanta. Quando olhamos sob outro ângulo, ao longe e fora do centro das atenções, a lente se abre para novas possibilidades da cidade", diz o jornalista e cronista Jace Theodoro, em passeio do recém-inaugurado Aquaviário da Grande Vitória.

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