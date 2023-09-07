Parabéns Vitória: conheça 6 filmes que trazem a capital capixaba como cenário

Vitória, que para seus inúmeros fãs também é conhecida como Ilha do Mel, Cidade Presépio e até mesmo Vix (para os mais moderninhos, é claro!), completa 472 anos nesta sexta (8).
Com um litoral que esbanja belezas naturais, um centro repleto de prédios históricos e comunidades com efervescência cultural, é mais do que esperado que a capital capixaba seja cenário de muitos longas-metragens.
Pensando nisso, "HZ" selecionou seis filmes - dos inúmeros - que foram rodados em Vitória. Há produções que participaram do antigo Polo de Cinema criado pelo Governo do Espírito Santo nos anos 1990, como "Lamarca" (1994), de Sergio Rezende, e "Vagas Para Moças de Fino Trato" (1993), de Paulo Thiago, como também expoentes da nova geração de realizadores capixabas, como "As Horas Vulgares" (2011), de Rodrigo de Oliveira e Vitor Graize, e "A Matéria Noturna" (2021), de Bernard Lessa.
E, lógico, não poderíamos deixar de resgatar "A Ilha dos Paqueras" (1970), de Fauzi Mansur, comédia–pastelão, com pitadas de sensualidade, que formou uma das primeiras parcerias entre Renato Aragão e Dedé Santana, antes de Os Trapalhões, rodado em diversos pontos do litoral brasileiro, inclusive no Porto de Vitória.
E tem filme gringo feito por aqui também. "Angie - Open Road" (2013), produção hollywoodiana dirigida por Márcio Garcia, trouxe para a capital capixabas astros como Camilla Belle, Andy Garcia e Colin Egglesfield. Vamos nessa!
01
A Ilha dos Paqueras (1970)
Durante a navegação do Rio de Janeiro para Vitória, os comissários Didi (Renato Aragão) e Dedé (Dedé Santana) flertam com um grupo de modelos. Na viagem de volta, Didi e Dedé simulam que o navio está afundando e vão parar em uma ilha deserta. O problema é que o local é esconderijo de uma perigosa gangue de contrabandistas, colocando em risco o grupo. Comédia-pastelão de Fauzi Mansur, sucesso de bilheteria nos anos 1970, que contou com cenas gravas no Porto de Vitória. O filme está disponibilizado no YouTube.
02
Vagas Para Moças de Fino Trato (1993)
Primeiro filme rodado pelo extinto Polo de Cinema criado pelo Governo do ES na década de 1990, o filme de Paulo Thiago tem no elenco estrelas do calibre de Norma Bengell, Lucélia Santos e Maria Zilda Bethlem, tendo como base a obra de Alcione Araújo. Em Vitória, a professora de piano Gertrudes (Bengell) subloca seu apartamento para duas mulheres mais jovens, a instável Lúcia (Santos) e a enfermeira Madalena (Bethlem). A produção teve locações no Centro de Vitória, na Avenida Beira-Mar, como também na Enseada do Suá, onde é vista a Terceira Ponte. Entre os atores capixabas, participação de Luiz Tadeu Teixeira, Alvarito Mendes Filho e José Augusto Loureiro. Disponível em DVD.
03
Angie - Open Road (2013)
A produção hollywoodiana dirigida por Marcio Garcia, que contou com coprodução de Marcus Buaiz, trouxe para Vitória astros como Camilla Belle, Andy Garcia e Colin Egglesfield. Há cenas filmadas em uma mansão na Ilha do Boi, mas há vários takes mostrando a capital e seu belo litoral. Christiane Torloni, entre outros famosos nacionais, também esteve presente nas gravações. Disponível em DVD.
04
Lamarca (1994)
Sucesso de bilheteria, a produção de Sérgio Rezende também fez parte do Polo de Cinema do Espírito Santo. Contou com locações em vários pontos da capital, incluindo o Centro da cidade, em espaços como a Praça Costa Pereira e o Teatro Carlos Gomes, além de morros da cidade. Na época das gravações, cenas de embate entre a polícia e membros da luta armada foram gravadas no coração da capital. A trama é baseada na vida de um dos mais importantes líderes da luta armada no Brasil, o capitão do Exército Carlos Lamarca, morto aos 33 anos, em 1971, pelos órgãos de segurança do regime militar. Atores como Paulo Beti, Carla Camurati, José de Abreu e Selton Melo gravaram por aqui. Entre os capixabas, participações de Eliezer de Almeida, Alvarito Mendes Filho e Luiz Tadeu Teixeira, entre outros. Pode ser assistido no streaming Belas Artes.
05
As Horas Vulgares (2011)
Na noite vazia de Vitória, Théo (Rômulo Braga) e Lauro (João Gabriel Vasconcellos) se reencontram. Entre a cumplicidade dessa noite e a lembrança de noites passadas com velhos amigos, bebidas e jazz, eles irão confrontar a realidade e o desencanto. Trabalho intimista dirigido com sensibilidade por Vitor Graize e Rodrigo de Oliveira. Baseado no livro Reino dos Medas, de Reinaldo Santos Neves. Há cenas gravadas em vários pontos, como o centro histórico da cidade e a Ilha das Caieiras. A fotografia em preto-e-branco dá um charme especial à capital capixaba. Atualmente está indisponível no serviço de streaming.
06
A Matéria Noturna (2022)
Um dos melhores diretores da nova safra do cinema capixaba, Bernard Lessa esbanja intimismo em "A Matéria Noturna", vencedor da Menção Honrosa do Olhar de Cinema, em Curitiba/PR. Lessa propõe uma declaração de amor a Vitória, gravando em vários pontos da cidade, como o Centro Histórico, a Avenida Beira-Mar, a Praia de Camburi, os bairros Jesus de Nazaré e Solon Borges, e até no Bar da Zilda, point de encontro boêmio da capital capixaba. Não está disponível no serviço de streaming.