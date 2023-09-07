Parabéns Vitória: conheça 6 filmes que trazem a capital capixaba como cenário

01

A Ilha dos Paqueras (1970)

Durante a navegação do Rio de Janeiro para Vitória, os comissários Didi (Renato Aragão) e Dedé (Dedé Santana) flertam com um grupo de modelos. Na viagem de volta, Didi e Dedé simulam que o navio está afundando e vão parar em uma ilha deserta. O problema é que o local é esconderijo de uma perigosa gangue de contrabandistas, colocando em risco o grupo. Comédia-pastelão de Fauzi Mansur, sucesso de bilheteria nos anos 1970, que contou com cenas gravas no Porto de Vitória. O filme está disponibilizado no YouTube.

02

Vagas Para Moças de Fino Trato (1993)

Primeiro filme rodado pelo extinto Polo de Cinema criado pelo Governo do ES na década de 1990, o filme de Paulo Thiago tem no elenco estrelas do calibre de Norma Bengell, Lucélia Santos e Maria Zilda Bethlem, tendo como base a obra de Alcione Araújo. Em Vitória, a professora de piano Gertrudes (Bengell) subloca seu apartamento para duas mulheres mais jovens, a instável Lúcia (Santos) e a enfermeira Madalena (Bethlem). A produção teve locações no Centro de Vitória, na Avenida Beira-Mar, como também na Enseada do Suá, onde é vista a Terceira Ponte. Entre os atores capixabas, participação de Luiz Tadeu Teixeira, Alvarito Mendes Filho e José Augusto Loureiro. Disponível em DVD.

03

Angie - Open Road (2013)

A produção hollywoodiana dirigida por Marcio Garcia, que contou com coprodução de Marcus Buaiz, trouxe para Vitória astros como Camilla Belle, Andy Garcia e Colin Egglesfield. Há cenas filmadas em uma mansão na Ilha do Boi, mas há vários takes mostrando a capital e seu belo litoral. Christiane Torloni, entre outros famosos nacionais, também esteve presente nas gravações. Disponível em DVD.

04

Lamarca (1994)

Sucesso de bilheteria, a produção de Sérgio Rezende também fez parte do Polo de Cinema do Espírito Santo. Contou com locações em vários pontos da capital, incluindo o Centro da cidade, em espaços como a Praça Costa Pereira e o Teatro Carlos Gomes, além de morros da cidade. Na época das gravações, cenas de embate entre a polícia e membros da luta armada foram gravadas no coração da capital. A trama é baseada na vida de um dos mais importantes líderes da luta armada no Brasil, o capitão do Exército Carlos Lamarca, morto aos 33 anos, em 1971, pelos órgãos de segurança do regime militar. Atores como Paulo Beti, Carla Camurati, José de Abreu e Selton Melo gravaram por aqui. Entre os capixabas, participações de Eliezer de Almeida, Alvarito Mendes Filho e Luiz Tadeu Teixeira, entre outros. Pode ser assistido no streaming Belas Artes.

05

As Horas Vulgares (2011)

Na noite vazia de Vitória, Théo (Rômulo Braga) e Lauro (João Gabriel Vasconcellos) se reencontram. Entre a cumplicidade dessa noite e a lembrança de noites passadas com velhos amigos, bebidas e jazz, eles irão confrontar a realidade e o desencanto. Trabalho intimista dirigido com sensibilidade por Vitor Graize e Rodrigo de Oliveira. Baseado no livro Reino dos Medas, de Reinaldo Santos Neves. Há cenas gravadas em vários pontos, como o centro histórico da cidade e a Ilha das Caieiras. A fotografia em preto-e-branco dá um charme especial à capital capixaba. Atualmente está indisponível no serviço de streaming.

06

A Matéria Noturna (2022)