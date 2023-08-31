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Carnaval 2024

Carnaval de Vitória: sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial será em setembro

Entre as sete agremiações, duas posições estão previamente definidas. Quem abre os desfiles é a Novo Império e a Pega no Samba fecha as apresentações em 2024
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 19:33

Minidesfile da MUG no ES
Minidesfile realizado pela Mocidade Unida da Glória, atual campeã do carnaval capixaba Crédito: Divulgação/ Andriel Tolentino
Após o sucesso dos minidesfiles, realizados no último fim de semana, as escolas de samba do Grupo Especial de Vitória estão focadas na gravação dos sambas-enredo e no sorteio da ordem dos desfiles para o Carnaval 2024, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, no Sambão do Povo.
A ordem das apresentações será definida em 24 de setembro, em evento marcado para ocorrer na quadra da Mocidade Unida da Glória, atual campeã do Carnaval de Vitória, em Vila Velha. 
Vale lembrar que, entre as sete agremiações, duas posições estão previamente definidas. Quem abre os desfiles é a Novo Império, sexta colocada no último carnaval, e a Pega no Samba, campeã do Grupo de Acesso, fecha as apresentações do Grupo Especial, previstas para 3 de fevereiro de 2024. 
MUG, Unidos de Jucutuquara, Independente de Boa Vista, Chegou o que Faltava e Unidos da Piedade participam do sorteio e saberão a posição em que vão desfilar no Sambão do Povo no próximo ano.
Lembrando que a decisão é fundamental para os carnavalescos prepararem o desfile, especialmente no que tange à paleta de cores a serem usadas na composição de fantasias e alegorias.
Um exemplo: se a escola entra na avenida pela manhã ou ao amanhecer, é mais producente apostar em cores cítricas e vibrantes ou mesmo em tons prateados e dourados, contrastando com a luminosidade do sol, e usando menos luz artificial.  

GRAVAÇÕES

Tem mais novidades vindo por aí. Nesta quinta (31), começaram as gravações em estúdio dos sambas-enredo para o Carnaval 2024. Nesta primeira fase, há a captação da voz guia dos intérpretes oficiais.
Ao longo do próximo mês, o produtor Rafael Prates, experiente músico carioca e referência no mundo do samba, desenvolverá junto às baterias todo o "corpo" das composições. A expectativa é que até dezembro todos os sambas estejam disponíveis nas plataformas digitais.

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