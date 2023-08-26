Acompanhe o 1° dia de minidesfiles das escolas de samba do ES

Os tamborins começam a dar o ritmo para o Carnaval 2024 nesta sexta-feira (25) com os minidesfiles das escolas de samba do carnaval do Espírito Santo, que acontecem no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória. Nos dois dias de evento, oito agremiações vão apresentar uma prévia do que vão levar para o Sambão do Povo no ano que vem.

Com os sambas-enredo prontos e a garantia de levar baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem" - que são todos os requisitos obrigatórios -, Andaraí, Novo Império, Boa Vista e MUG desfilam a partir das 21h - momento que inicia a transmissão.