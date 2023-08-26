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Já é carnaval

Acompanhe o 1° dia de minidesfiles das escolas de samba do ES

A Gazeta transmitirá os dois dias de evento. Nesta sexta (25), desfilam a Andaraí, Novo Império, Boa Vista e MUG no Pátio das Alegorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 21:25

Os tamborins começam a dar o ritmo para o Carnaval 2024 nesta sexta-feira (25) com os minidesfiles das escolas de samba do carnaval do Espírito Santo, que acontecem no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória. Nos dois dias de evento, oito agremiações vão apresentar uma prévia do que vão levar para o Sambão do Povo no ano que vem.
Com os sambas-enredo prontos e a garantia de levar baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem" - que são todos os requisitos obrigatórios -, Andaraí, Novo Império, Boa Vista e MUG desfilam a partir das 21h - momento que inicia a transmissão.
Os desfiles não terão caráter competitivo. As escolas poderão utilizar a oportunidade para trabalharem alguns dos critérios exigidos nas apresentações oficiais, como evolução e harmonia, mas não precisam se preocupar em serem avaliados por jurados neste momento.

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