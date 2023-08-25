Festival Gastronômico de São Mateus reúne 9 restaurantes com pratos a partir de R$ 25

São Mateus ganhou um festival gastronômico pra chamar de seu. Até 6 de setembro, moradores e turistas poderão se deliciar com pratos de nove estabelecimentos que participam do 1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus. Entre as delicias, estão bolinhos de carne seca, charque desfiada, croquetes de camarão, hambúrgueres e combinados de comida japonesa. Todas as opções custam entre R$ 25 e R$ 49,90.
O evento, dividido em duas etapas, abre o calendário para as comemorações dos 479 anos da cidade da região Norte do Espírito Santo, cuja fundação é comemorada no dia 21 de setembro. Assim, até o dia 6, os pratos podem ser encontrados apenas nos estabelecimentos.
Mas não acaba aí. Entre os dias 7 e 10 de setembro, os restaurantes se reúnem no Parador Internacional, em Guriri, num grande festival oferecendo os pratos em porções padronizadas, que serão vendidas por até R$ 35. O evento terá entrada gratuita e contará ainda com o show do Grupo Bom Gosto, atração logo no dia da abertura.
Além disso, o festival terá aulas-show com chefs e mais atrações culturais. A lista com o nome da turma que vai ministrar as aulas e se apresentar no evento será divulgada em breve. Enquanto isso, confira abaixo os restaurantes participantes e pratos que já estão recebendo os clientes para apreciarem suas delícias.
RESTAURANTES E PRATOS PARTICIPANTES:
- PETISCO E CIA
- NOME DO PRATO: Bolinho de Carne Seca
- DESCRIÇÃO: Charque desfiado com recheio de mussarela e outros segredos da casa, acompanha molho de geleia de pimenta.
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 46,90 - 08 unidades.
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 35,00 - 05 unidades
- EMPADARIA TOMILHO E MEL
- NOME DO PRATO: Croquete Marisqueiro de Queijo e Camarão
- DESCRIÇÃO: Deliciosos croquetes de camarão e queijo com toque de milho na massa. Crocante por fora e cremoso por dentro.
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00 a porção com 6 unidades
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00 a porção com 6 unidades (reduzida)
- CHEIRIN BÃO
- NOME DO PRATO: Combo Mineiro "Casa de Vó"
- DESCRIÇÃO: Pão de queijo Mineiro com Queijo Mussarela e Linguiça Defumada assada acompanhado de um Pudim delicioso com gosto de infância e casa de vó!
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 30,00
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 33,00
- DON SUSHI SÃO MATEUS
- NOME DO PRATO: Combo SamaCity
- DESCRIÇÃO: Combinado japonês, peças produzidas com peixes e mariscos frescos para garantir uma qualidade e experiência inesquecível!
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 49,90 - 15 peças variadas
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 29,90 - 10 peças variadas
- ARYMAS LANCHONETE
- NOME DO PRATO: Triplo Arymas
- DESCRIÇÃO: Porção mista de coxinhas de frango com catupiry, coxinhas de siri e coxinhas de aipim com costela desfiada.
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00
- O BOTECÃO
- NOME DO PRATO: Costela marinada na cebola
- DESCRIÇÃO: Deliciosa costela marinada na cebola acompanhada de farofa crocante na manteiga e aipim.
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 29,99
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00
- MAGE BURGER
- NOME DO PRATO: Feiticeiro
- DESCRIÇÃO: Pão brioche, carne caseira 100 gr, queijo cheddar derretido, tiras de bacon crocante e molho mágico
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 30,00
- CAMINHO DE CASA
- NOME DO PRATO: Mistério Suíno
- DESCRIÇÃO: Bolinhos de costela suína defumada recheado com molho quatro queijos e bolinhos de linguiça suína caseira com jiló recheado com queijo mussarela. Acompanha geleia de abacaxi da casa.
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00 – 3 unidades
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00
- AMBROSINI
- NOME DO PRATO: Bobó de Camarão ao Molho Mediterrâneo
- DESCRIÇÃO: Camarões refogados em temperos verdes cozidos com um molho cremoso de aipim, enriquecido com ingredientes típicos mediterrâneo.
- VALOR NO CIRCUITO: R$ 34,90
- VALOR NO FESTIVAL: R$ 34,90
SERVIÇO
- 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE SÃO MATEUS
- CIRCUITO: até 6 de setembro, nos próprios estabelecimentos
- FESTIVAL: 7 a 10 de setembro, no Parador Internacional, em Guriri
- HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
- - Quinta (7): 16h às 22h
- - Sexta (8): 18h às 23h
- - Sábado (9): 16h às 22h
- - Domingo (10): 11h às 16h
- ENTRADA: Gratuita