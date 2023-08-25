  • Festival Gastronômico de São Mateus reúne 9 restaurantes com pratos a partir de R$ 25
Veja lista

Festival Gastronômico de São Mateus reúne 9 restaurantes com pratos a partir de R$ 25

Evento acontece até 6 de setembro nos estabelecimentos da cidade. Na sequência, restaurantes se reúnem num festival com direito a show nacional, em Guriri. Veja os pratos
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 14:35

Bolinho de costela, combinado japonês e croquete de camarão são alguns dos pratos disponíveis no 1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus
Bolinho de costela, combinado japonês e croquete de camarão são alguns dos pratos disponíveis no 1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus Crédito: Divulgação
São Mateus ganhou um festival gastronômico pra chamar de seu. Até 6 de setembro, moradores e turistas poderão se deliciar com pratos de nove estabelecimentos que participam do 1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus. Entre as delicias, estão bolinhos de carne seca, charque desfiada, croquetes de camarão, hambúrgueres e combinados de comida japonesa. Todas as opções custam entre R$ 25 e R$ 49,90. 
O evento, dividido em duas etapas, abre o calendário para as comemorações dos 479 anos da cidade da região Norte do Espírito Santo, cuja fundação é comemorada no dia 21 de setembro. Assim, até o dia 6, os pratos podem ser encontrados apenas nos estabelecimentos. 
Mas não acaba aí. Entre os dias 7 e 10 de setembro, os restaurantes se reúnem no Parador Internacional, em Guriri, num grande festival oferecendo os pratos em porções padronizadas, que serão vendidas por até R$ 35. O evento terá entrada gratuita e contará ainda com o show do Grupo Bom Gosto, atração logo no dia da abertura.
Além disso, o festival terá aulas-show com chefs e mais atrações culturais. A lista com o nome da turma que vai ministrar as aulas e se apresentar no evento será divulgada em breve. Enquanto isso, confira abaixo os restaurantes participantes e pratos que já estão recebendo os clientes para apreciarem suas delícias.

RESTAURANTES E PRATOS PARTICIPANTES:

  • PETISCO E CIA
  • NOME DO PRATO: Bolinho de Carne Seca
  • DESCRIÇÃO: Charque desfiado com recheio de mussarela e outros segredos da casa, acompanha molho de geleia de pimenta.
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 46,90 - 08 unidades.
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 35,00 -  05 unidades
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Bolinho de Carne Seca, do Petisco e Cia
Bolinho de Carne Seca, do Petisco e Cia Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • EMPADARIA TOMILHO E MEL
  • NOME DO PRATO: Croquete Marisqueiro de Queijo e Camarão
  • DESCRIÇÃO: Deliciosos croquetes de camarão e queijo com toque de milho na massa. Crocante por fora e cremoso por dentro.
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00 a porção com 6 unidades
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00 a porção com 6 unidades (reduzida)
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Croquete Marisqueiro de Queijo e Camarão, da Empadaria Tomilho e Mel
Croquete Marisqueiro de Queijo e Camarão, da Empadaria Tomilho e Mel Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • CHEIRIN BÃO
  • NOME DO PRATO: Combo Mineiro "Casa de Vó"
  • DESCRIÇÃO: Pão de queijo Mineiro com Queijo Mussarela e Linguiça Defumada assada acompanhado de um Pudim delicioso com gosto de infância e casa de vó!
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 30,00
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 33,00
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Combo Mineiro
Combo Mineiro "Casa de Vó", do Cheirin Bão Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • DON SUSHI SÃO MATEUS
  • NOME DO PRATO: Combo SamaCity
  • DESCRIÇÃO: Combinado japonês, peças produzidas com peixes e mariscos frescos para garantir uma qualidade e experiência inesquecível!
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 49,90 - 15 peças variadas
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 29,90 - 10 peças variadas
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: combo SamaCity, do Don Sushi
Combo SamaCity, do Don Sushi Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • ARYMAS LANCHONETE
  • NOME DO PRATO: Triplo Arymas
  • DESCRIÇÃO: Porção mista de coxinhas de frango com catupiry, coxinhas de siri e coxinhas de aipim com costela desfiada.
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Triplo Arymas, da Arymas Lanchonete
Triplo Arymas, da Arymas Lanchonete Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • O BOTECÃO
  • NOME DO PRATO: Costela marinada na cebola
  • DESCRIÇÃO: Deliciosa costela marinada na cebola acompanhada de farofa crocante na manteiga e aipim.
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 29,99
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Costela marinada na cebola, do Botecão
Costela marinada na cebola, do Botecão Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • MAGE BURGER
  • NOME DO PRATO: Feiticeiro
  • DESCRIÇÃO: Pão brioche, carne caseira 100 gr, queijo cheddar derretido, tiras de bacon crocante e molho mágico
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 30,00
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Feiticeiro, do Mage Burger
Feiticeiro, do Mage Burger Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • CAMINHO DE CASA
  • NOME DO PRATO: Mistério Suíno
  • DESCRIÇÃO: Bolinhos de costela suína defumada recheado com molho quatro queijos e bolinhos de linguiça suína caseira com jiló recheado com queijo mussarela. Acompanha geleia de abacaxi da casa.
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 35,00 – 3 unidades
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 25,00
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Mistério Suíno, do Caminho de Casa
Mistério Suíno, do Caminho de Casa Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo
  • AMBROSINI
  • NOME DO PRATO: Bobó de Camarão ao Molho Mediterrâneo
  • DESCRIÇÃO: Camarões refogados em temperos verdes cozidos com um molho cremoso de aipim, enriquecido com ingredientes típicos mediterrâneo.
  • VALOR NO CIRCUITO: R$ 34,90
  • VALOR NO FESTIVAL: R$ 34,90
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Bobó de Camarão ao Molho Mediterrâneo, do Ambrosini
1º Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus: Bobó de Camarão ao Molho Mediterrâneo, do Ambrosini Crédito: Seven Fotografia e Marcelo Figueiredo

SERVIÇO 

  • 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL DE SÃO MATEUS
  • CIRCUITO: até 6 de setembro, nos próprios estabelecimentos
  • FESTIVAL: 7 a 10 de setembro, no Parador Internacional, em Guriri
  • HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 
  • - Quinta (7): 16h às 22h
  • - Sexta (8): 18h às 23h
  • - Sábado (9): 16h às 22h
  • - Domingo (10): 11h às 16h
  • ENTRADA: Gratuita

