Baião de dois: aprenda a fazer o saboroso prato nordestino

De origem cearense, o baião de dois reúne a base da alimentação brasileira - arroz e feijão - em uma receita simplesmente irresistível, incrementada com carne seca. linguicinha, queijo coalho e temperos que lhe garantem frescor e personalidade.

Muito nutritivo e simples de fazer, o baião faz a sinergia entre a comida do dia-a-dia e a valorização da gastronomia tipicamente brasileira. Confira o passo a passo e prepare o seu para um delicioso almoço de fim de semana!