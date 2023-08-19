Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bom demais

Baião de dois: aprenda a fazer o saboroso prato nordestino

Comida típica do Ceará reúne a base da alimentação brasileira, arroz e feijão, em uma receita irresistível e cheia de personalidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 06:00

Baião de dois
Baião de dois: do Ceará para o mundo Crédito: SC/Divulgação
De origem cearense, o baião de dois reúne a base da alimentação brasileira - arroz e feijão - em uma receita simplesmente irresistível, incrementada com carne seca. linguicinha, queijo coalho e temperos que lhe garantem frescor e personalidade. 
Muito nutritivo e simples de fazer, o baião faz a sinergia entre a comida do dia-a-dia e a valorização da gastronomia tipicamente brasileira. Confira o passo a passo e prepare o seu para um delicioso almoço de fim de semana! 

BAIÃO DE DOIS

Rendimento: seis porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 3 colheres (sopa) de óleo de girassol (45 ml)
  • 1 unidade de linguiça calabresa cortada em cubos
  • 2 e ½ xícaras (chá) de carne-seca cozida e desfiada (270g)
  • 1 cebola laminada
  • 3 dentes de alho picados
  • 1 folha de louro
  • 1 pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 e ½ xícara (chá) de feijão-fradinho cozido (300g)
  • 2 xícaras (chá) de arroz cozido (400g)
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Sal a gosto
  • Cebolinha a gosto
  • Coentro a gosto
  • Para o queijo coalho:
  • 3 palitos de queijo coalho cortados em 4 tiras finas
  • 1 colher (chá) de óleo de girassol (15 ml)
COMO FAZER:
  1. Em uma frigideira, doure a linguiça calabresa e a carne-seca com o óleo. 
  2. Refogue a cebola e, quando ela ficar translúcida, adicione o alho, a folha de louro e a pimenta dedo-de-moça. 
  3. Inclua o arroz e o feijão cozidos e envolva-os nos demais ingredientes. Corrija o sal e a pimenta-do-reino.
  4. Para o queijo coalho: doure todos os lados das tiras de queijo coalho com um fio de óleo e corte-as em cubos pequenos.
  5. Finalização: desligue o fogo e misture o queijo coalho, a cebolinha e o coentro. Para um sabor mais delicado, você pode substituir o coentro por salsinha picada.
Cozinhe o feijão-fradinho na pressão por 15 minutos com um pouco de sal e uma folha de louro. Para o preparo do arroz, cozinhe 1 xícara (chá) de arroz branco em duas xícaras (chá) de água, fazendo um refogado com 1 colher (sopa) de óleo de girassol e meia cebola.
Fonte: Soya. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Veja receita de croquete de palmito pupunha com molho de limão

4 receitas de pratos e petiscos que levam cerveja no preparo

Confira uma receita infalível de bolinho de arroz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados