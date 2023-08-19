Baião de dois: aprenda a fazer o saboroso prato nordestino

De origem cearense, o baião de dois reúne a base da alimentação brasileira - arroz e feijão - em uma receita simplesmente irresistível, incrementada com carne seca. linguicinha, queijo coalho e temperos que lhe garantem frescor e personalidade.
Muito nutritivo e simples de fazer, o baião faz a sinergia entre a comida do dia-a-dia e a valorização da gastronomia tipicamente brasileira. Confira o passo a passo e prepare o seu para um delicioso almoço de fim de semana!
BAIÃO DE DOIS
Rendimento: seis porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 3 colheres (sopa) de óleo de girassol (45 ml)
- 1 unidade de linguiça calabresa cortada em cubos
- 2 e ½ xícaras (chá) de carne-seca cozida e desfiada (270g)
- 1 cebola laminada
- 3 dentes de alho picados
- 1 folha de louro
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- 1 e ½ xícara (chá) de feijão-fradinho cozido (300g)
- 2 xícaras (chá) de arroz cozido (400g)
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto
- Cebolinha a gosto
- Coentro a gosto
- Para o queijo coalho:
- 3 palitos de queijo coalho cortados em 4 tiras finas
- 1 colher (chá) de óleo de girassol (15 ml)
COMO FAZER:
- Em uma frigideira, doure a linguiça calabresa e a carne-seca com o óleo.
- Refogue a cebola e, quando ela ficar translúcida, adicione o alho, a folha de louro e a pimenta dedo-de-moça.
- Inclua o arroz e o feijão cozidos e envolva-os nos demais ingredientes. Corrija o sal e a pimenta-do-reino.
- Para o queijo coalho: doure todos os lados das tiras de queijo coalho com um fio de óleo e corte-as em cubos pequenos.
- Finalização: desligue o fogo e misture o queijo coalho, a cebolinha e o coentro. Para um sabor mais delicado, você pode substituir o coentro por salsinha picada.
Cozinhe o feijão-fradinho na pressão por 15 minutos com um pouco de sal e uma folha de louro. Para o preparo do arroz, cozinhe 1 xícara (chá) de arroz branco em duas xícaras (chá) de água, fazendo um refogado com 1 colher (sopa) de óleo de girassol e meia cebola.
Fonte: Soya. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.