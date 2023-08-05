4 receitas de pratos e petiscos que levam cerveja no preparo

O Dia Internacional da Cerveja foi criado em 2007 por um cervejeiro chamado Jesse Avshalomov. A primeira celebração oficial ocorreu em agosto de 2008 na cidade de Santa Cruz, Califórnia, nos Estados Unidos.
Desde então, a data ganhou popularidade e atualmente é comemorada sempre na primeira sexta-feira do mês de agosto de cada ano. Festejar esse dia pode ser uma ótima oportunidade para experimentar receitas deliciosas que levam essa bebida tão adorada ao redor do mundo – e principalmente no Brasil.
A cerveja eleva o sabor de diversas refeições, proporcionando novas experiências gastronômicas para todos os gostos, até mesmo para aqueles que não são fãs da bebida. Então, que tal beber uma cerveja gelada enquanto prepara as quatro receitas abaixo?
FILÉ MIGNON AO MOLHO DE CERVEJA PRETA
INGREDIENTES:
- 4 medalhões de filé mignon
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de cerveja preta
- 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- 2 colheres de sopa de mostarda dijon
- 1 colher de sopa de mel
- 4 batatas médias cortadas em rodelas finas
- Azeite de oliva
- Alecrim picado para decorar
COMO FAZER:
- Tempere os medalhões de filé mignon com sal e pimenta-do-reino.
- Em uma frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de manteiga em fogo médio e doure os medalhões de filé mignon por cerca de 4 minutos de cada lado. Retire-os da frigideira e reserve.
- Na mesma frigideira, adicione a manteiga restante e refogue a cebola e o alho até dourarem.
- Despeje a cerveja preta e o caldo de carne na frigideira, mexendo bem para incorporar os sabores e deixe ferver até reduzir pela metade.
- Acrescente a mostarda dijon e o mel, mexendo até obter um molho aveludado.
- Volte os medalhões de filé mignon para a frigideira, banhando-os com o molho, e deixe cozinhar por mais alguns minutos.
- Em outra frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva e frite as rodelas de batata até dourarem e ficarem crocantes.
- Sirva os medalhões de filé mignon com o molho de cerveja preta por cima e as batatas ao lado. Decore com alecrim.
PÃO DE CERVEJA E LINGUIÇA
INGREDIENTES:
- 500g de linguiça fresca
- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de sal
- 1/4 de xícara (chá) de açúcar
- 330ml de cerveja
- 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
COMO FAZER:
- Retire a pele da linguiça e esfarele a carne em um recipiente.
- Em uma vasilha, misture a farinha, o fermento, o sal e o açúcar. Adicione a cerveja e mexa até obter uma massa homogênea.
- Acrescente a linguiça à massa e misture bem.
- Despeje a massa em uma forma de pão untada e regue com a manteiga derretida.
- Leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 50 minutos, ou até que o pão esteja dourado e assado por dentro.
ONION RINGS COM CERVEJA
INGREDIENTES:
- 2 cebolas grandes cortadas em rodelas grossas
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (chá) de fermento em pó
- 1 colher (chá) de páprica doce
- 1/2 colher (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de cerveja gelada
- Óleo para fritar
COMO FAZER:
- Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento, a páprica e o sal.
- Adicione a cerveja gelada e mexa até obter uma massa lisa e homogênea.
- Aqueça o óleo em uma panela funda até atingir a temperatura de fritura.
- Mergulhe as rodelas de cebola na massa de cerveja e frite no óleo quente até dourarem e ficarem crocantes.
- Escorra em papel-toalha antes de servir.
RISOTO DE CARNE NA CERVEJA PRETA
INGREDIENTES:
- 1 xícara de chá de carne-seca dessalgada e desfiada
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 e 1/2 xícara (chá) de arroz arbóreo
- 1 xícara (chá) de cerveja preta
- 4 xícaras (chá) de caldo de legumes quente
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Queijo parmesão e salsinha para servir
COMO FAZER:
- Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a carne seca até dourar. Reserve.
- Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por mais alguns minutos.
- Adicione a cerveja preta e mexa até que o álcool evapore.
- Comece a adicionar o caldo quente, uma concha de cada vez, mexendo sempre até que o líquido seja absorvido.
- Continue adicionando o caldo e mexendo até que o arroz esteja cozido, mas ainda al dente.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture a carne-seca refogada. Sirva o risoto com queijo parmesão ralado e salsinha picada.