4 receitas de pratos e petiscos que levam cerveja no preparo

Tempere os medalhões de filé mignon com sal e pimenta-do-reino.

Em uma frigideira grande, aqueça uma colher de sopa de manteiga em fogo médio e doure os medalhões de filé mignon por cerca de 4 minutos de cada lado. Retire-os da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a manteiga restante e refogue a cebola e o alho até dourarem.

Despeje a cerveja preta e o caldo de carne na frigideira, mexendo bem para incorporar os sabores e deixe ferver até reduzir pela metade.

Acrescente a mostarda dijon e o mel, mexendo até obter um molho aveludado.

Volte os medalhões de filé mignon para a frigideira, banhando-os com o molho, e deixe cozinhar por mais alguns minutos.

Em outra frigideira, aqueça um pouco de azeite de oliva e frite as rodelas de batata até dourarem e ficarem crocantes.