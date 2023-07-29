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Cremosa

Confira receita com camarão para o Dia Mundial da Lasanha

A data escolhida para homenagear o prato é 29 de julho, então, aproveite o sábado para caprichar nessa versão com marisco
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 03:59

Lasanha de camarão
Lasanha de camarão fica pronta em mais ou menos uma hora Crédito: Renata/Divulgação
O Dia Mundial da Lasanha é comemorado em 29 de julho. Então, que tal aproveitar a data para preparar uma versão com frutos do mar desse clássica receita com massa? 
Para intercalar com as camadas, nossa sugestão é um recheio cremoso à base de camarão e molho branco que você prepara em dois tempos. Veja como fazer:

LASANHA DE CAMARÃO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de lasanha (grano duro)
  • 300g de queijo muçarela fatiado
  • 100g de queijo parmesão tipo formaggio
  • Para o molho:
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 
  • 5 xícaras (chá) de leite quente
  • 1 pitada de sal
  • Para o recheio:
  • 1 fio de azeite extravirgem
  • Meia xícara (chá) de extrato de tomate
  • 1 cebola picada
  • 4 colheres (sopa) de salsa picada
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 1 xicara e meia (chá) de camarão médio limpo
  • 1 xicara e meia (chá) de queijo muçarela fatiado
  • 1 pacotinho de queijo parmesão de boa qualidade
COMO FAZER: 
  1. Para o molho branco, coloque a manteiga em uma panela e polvilhe nela a farinha de trigo. Misture. 
  2. Despeje o leite e tempere com sal, mexendo sempre até engrossar. Reserve.
  3. Para o recheio, em uma panela coloque um fio de azeite e junte a cebola e o camarão. 
  4. Refogue por dois minutos. Tempere com sal. 
  5. Coloque os tomates, o extrato de tomate e a salsa. Misture bem e em seguida junte o molho branco.
  6. Em um refratário grande, intercale camadas de molho, queijo muçarela e massa de lasanha. 
  7. Termine sempre com massa e molho. 
  8. Polvilhe queijo muçarela ralado e queijo parmesão e leve ao forno a 180°C, preaquecido, por 30 minutos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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