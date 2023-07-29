Confira receita com camarão para o Dia Mundial da Lasanha

Para o molho branco, coloque a manteiga em uma panela e polvilhe nela a farinha de trigo. Misture.

Despeje o leite e tempere com sal, mexendo sempre até engrossar. Reserve.

Para o recheio, em uma panela coloque um fio de azeite e junte a cebola e o camarão.

Refogue por dois minutos. Tempere com sal.

Coloque os tomates, o extrato de tomate e a salsa. Misture bem e em seguida junte o molho branco.



Em um refratário grande, intercale camadas de molho, queijo muçarela e massa de lasanha.

Termine sempre com massa e molho.