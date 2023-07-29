Confira receita com camarão para o Dia Mundial da Lasanha

O Dia Mundial da Lasanha é comemorado em 29 de julho. Então, que tal aproveitar a data para preparar uma versão com frutos do mar desse clássica receita com massa?
Para intercalar com as camadas, nossa sugestão é um recheio cremoso à base de camarão e molho branco que você prepara em dois tempos. Veja como fazer:
LASANHA DE CAMARÃO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 pacote de lasanha (grano duro)
- 300g de queijo muçarela fatiado
- 100g de queijo parmesão tipo formaggio
- Para o molho:
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 5 xícaras (chá) de leite quente
- 1 pitada de sal
- Para o recheio:
- 1 fio de azeite extravirgem
- Meia xícara (chá) de extrato de tomate
- 1 cebola picada
- 4 colheres (sopa) de salsa picada
- 2 tomates sem sementes picados
- 1 xicara e meia (chá) de camarão médio limpo
- 1 xicara e meia (chá) de queijo muçarela fatiado
- 1 pacotinho de queijo parmesão de boa qualidade
COMO FAZER:
- Para o molho branco, coloque a manteiga em uma panela e polvilhe nela a farinha de trigo. Misture.
- Despeje o leite e tempere com sal, mexendo sempre até engrossar. Reserve.
- Para o recheio, em uma panela coloque um fio de azeite e junte a cebola e o camarão.
- Refogue por dois minutos. Tempere com sal.
- Coloque os tomates, o extrato de tomate e a salsa. Misture bem e em seguida junte o molho branco.
- Em um refratário grande, intercale camadas de molho, queijo muçarela e massa de lasanha.
- Termine sempre com massa e molho.
- Polvilhe queijo muçarela ralado e queijo parmesão e leve ao forno a 180°C, preaquecido, por 30 minutos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.