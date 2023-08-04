No Dia da Cerveja, conheça 10 curiosidades sobre a bebida

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Garrafa marrom protege a bebida

A cor marrom utilizada tradicionalmente nas garrafas de cerveja não foi escolhida por acaso, visto que ela tem a função de proteger o líquido dos raios ultravioletas, que alteram o sabor e o aroma da bebida. Já as embalagens com coloração verde ou transparente estão mais suscetíveis a alterações, porque não protegem o destilado da luz do sol. Porém, geralmente, são produzidas com lúpulos (planta trepadeira da família das canabináceas) diferenciados, justamente para evitar esse problema.

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Beber cerveja no copo ou na lata faz diferença

Normalmente, os especialistas recomendam que as cervejas sejam consumidas em copos de vidro ou de cristal, já que eles são impermeáveis e menos porosos do que as embalagens para consumo. Latas e garrafas PET normalmente agem na composição química do produto, alterando o seu sabor.

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Cervejas deram origem às geladeiras

Poucas pessoas sabem, mas foi por causa das cervejas que as geladeiras surgiram. Foi a partir da necessidade da cervejaria Spaten que o engenheiro alemão Carl Von Linde desenvolveu um sistema de refrigeração prático, que permitia manter a fermentação da bebida durante os meses quentes.

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Cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo

A cerveja é uma das bebidas mais antigas da humanidade. Para se ter ideia, os primeiros registros sobre ela foram feitos por volta de 8 mil anos a.C, na região da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque, o Irã e a Jordânia. O povo da região já consumia bebidas alcoólicas produzidas a partir da fermentação de cereais.

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AB Inbev é a maior fabricante de cervejas no mundo

De acordo com dados do relatório anual do grupo alemão de produção de lúpulo “BarthHaas”, divulgado em 2022, a AB InBev (Anheuser-Busch InBev) é a maior cervejaria do mundo. A empresa também é proprietária da brasileira Ambev e, atualmente, domina o cenário mundial dos cervejeiros com mais de 200 marcas, incluindo as famosas Budweiser, Skol e Stella.

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A cor das brejas é definida pelo processo de produção

Os ingredientes presentes na receita de cada cerveja determinarão a sua coloração. Por exemplo, a cor é definida por substâncias como o malte, que, a depender do grau de torra, pode deixar a bebida mais escura ou mais clara. No caso das cervejas industrializadas, a produção conta com a presença de corantes; ainda assim, a cor e o aroma são adquiridos de forma natural por meio de seus componentes.

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Londres já foi inundada por cerveja

Em 16 de outubro de 1814, um tsunami de cerveja atingiu a cidade de Londres, deixando oito vítimas fatais. A tragédia ficou conhecida como “Beer Flood” e ocorreu devido ao rompimento do tanque principal da cervejaria The Meux, que formou uma onda de cerca de 4,5 metros de altura e despejou por volta de 1 milhão de litros da bebida pelas ruas da cidade.

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Espuma é sinônimo de qualidade

Você pode até não gostar da espuma da cerveja, mas saiba que se a bebida não tiver essa característica alguma coisa de errado ela tem. Isso porque as espumas são formadas por uma reação química entre gás, carbono e proteínas, responsáveis por evitar o processo de oxidação, que normalmente deixa as cervejas com gosto ruim. Além disso, essa parte branca serve para identificar se o destilado foi aberto recentemente, se está na validade ou ainda se sofreu avarias.

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Santo Arnulfo Metz é o padroeiro dos cervejeiros

Nascido na Áustria em 580, o Santo Arnulfo Metz é considerado pelos fiéis da Igreja Católica o padroeiro dos cervejeiros. Segundo a lenda, o santo incentivou os fiéis a beberem cerveja para não serem contaminados por uma peste que assolava as águas com germes, pois o processo de fabricação da bebida eliminava os intrusos.

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Monges aperfeiçoaram a bebida