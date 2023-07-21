Cerveja será tema de evento com palestras e workshops em Vitória

Para bom cervejeiro, o dia da cerveja é todo dia. Mas existem datas especiais no calendário da nossa bebida favorita, e duas delas já estão bem próximas.

Na primeira quinta e na primeira sexta de agosto comemoramos, respectivamente, o IPA Day e o Dia Internacional da Cerveja. O 1º Fermentando Ideias vai celebrar a cultura cervejeira nessas duas datas, 3 e 4 de agosto, estendendo-se até o dia 6, em Vitória.

O evento vai acontecer na cafeteria e bistrô Make a Coffee, dentro do prédio da Findes (Reta da Penha, 2.053) e será voltado para todos os entusiastas e profissionais da cerveja. A proposta é incentivar o networking entre cervejeiros do Espírito Santo e também disseminar conhecimento e informação para essa comunidade.

A iniciativa é capitaneada por Cristiane Moraes e Kássia Leone, sócias e fundadoras da Fermenta Soluções Cervejeiras, empresa de consultoria e desenvolvimento para cervejarias de pequeno, médio e grande porte.

Proposta do evento é incentivar o networking entre cervejeiros do Espírito Santo Crédito: Shutterstock

PALESTRAS E WORKSHOPS

Os dois primeiros dias serão de palestras diversificadas sobre o universo cervejeiro e haverá uma mesa redonda com tema surpresa. No fim de semana, acontecerão workshops para iniciantes e profissionais.

"Escolhemos para as palestras profissionais expoentes no mercado local e a ideia é abordarmos tendências, fermentação, homebrewing, mercado de trabalho, sommelieria e muito mais possibilidades dentro da cerveja", explica Cristiane.

BORA TOMAR UMA?

Esta colunista que vos escreve vai dar uma palestra com o tema "Sommelieria de Cervejas: Vivência, Gastronomia e Oportunidades no Mercado". Minha ideia é justamente trazer luz para a profissão sommelier, contar um pouco da minha história no mundo cervejeiro e também relacionar tudo isso com a gastronomia - pois vocês sabem bem que cerveja também faz parte dela.

Para aguentar o pique dos quatro dias de evento, a Hood Cervejaria, de Vila Velha, vai garantir rodadas de cerveja artesanal na faixa para os participantes.