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Cerveja será tema de evento com palestras e workshops em Vitória

1° Fermentando Ideias acontece de 3 a 6 de agosto no prédio da Findes, com ingresso a partir de R$ 25 e rodadas de chope artesanal

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 09:00

Publicado em 

21 jul 2023 às 09:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Para bom cervejeiro, o dia da cerveja é todo dia. Mas existem datas especiais no calendário da nossa bebida favorita, e duas delas já estão bem próximas.
Na primeira quinta e na primeira sexta de agosto comemoramos, respectivamente, o IPA Day e o Dia Internacional da Cerveja. O 1º Fermentando Ideias vai celebrar a cultura cervejeira nessas duas datas, 3 e 4 de agosto, estendendo-se até o dia 6, em Vitória.
O evento vai acontecer na cafeteria e bistrô Make a Coffee, dentro do prédio da Findes (Reta da Penha, 2.053) e será voltado para todos os entusiastas e profissionais da cerveja. A proposta é incentivar o networking entre cervejeiros do Espírito Santo e também disseminar conhecimento e informação para essa comunidade.
A iniciativa é capitaneada por Cristiane Moraes e Kássia Leone, sócias e fundadoras da Fermenta Soluções Cervejeiras, empresa de consultoria e desenvolvimento para cervejarias de pequeno, médio e grande porte.
Cervejas artesanais | cerveja artesanal
Proposta do evento é incentivar o networking entre cervejeiros do Espírito Santo Crédito: Shutterstock

PALESTRAS E WORKSHOPS

Os dois primeiros dias serão de palestras diversificadas sobre o universo cervejeiro e haverá uma mesa redonda com tema surpresa. No fim de semana, acontecerão workshops para iniciantes e profissionais.
"Escolhemos para as palestras profissionais expoentes no mercado local e a ideia é abordarmos tendências, fermentação, homebrewing, mercado de trabalho, sommelieria e muito mais possibilidades dentro da cerveja", explica Cristiane.

BORA TOMAR UMA?

Esta colunista que vos escreve vai dar uma palestra com o tema "Sommelieria de Cervejas: Vivência, Gastronomia e Oportunidades no Mercado". Minha ideia é justamente trazer luz para a profissão sommelier, contar um pouco da minha história no mundo cervejeiro e também relacionar tudo isso com a gastronomia - pois vocês sabem bem que cerveja também faz parte dela.
Para aguentar o pique dos quatro dias de evento, a Hood Cervejaria, de Vila Velha, vai garantir rodadas de cerveja artesanal na faixa para os participantes.
O passaporte para os dois dias de palestras, 3 e 4 de agosto, custa R$ 40 (mais taxa do site) e já está à venda pelo sympla.com.br. Para saber mais sobre o evento, acesse o perfil @fermenta.solucoes no Instagram. 

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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