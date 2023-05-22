Cerveja escura: tudo o que você precisa saber sobre a bebida

É bem verdade que as cervejas escuras ainda não são muito populares no Brasil. Em nosso país, a preferência da maioria ainda é por bebidas mais claras e translúcidas.

Isso se deve, muitas vezes, a conceitos já ultrapassados, como o de que cervejas escuras são mais "fortes" (leia-se mais alcoólicas) ou de que são bebidas para serem consumidas somente em clima frio.

Também é bastante comum associar cervejas escuras a bebidas adocicadas e com cara de sobremesa, visto que alguns exemplares escuros famosos aqui são doces por conter na composição corante caramelo (o mesmo usado em refrigerantes do tipo cola).

Mas a coluna de hoje foi feita para desmistificar e apresentar a você, leitor cervejeiro, um pouco mais desse universo fascinante das cervejas escuras.

Cervejas escuras, como a stout, são frequentemente associadas ao clima frio Crédito: Shutterstock

Trago a seguir alguns mitos e verdades, e também curiosidades, sobre essas bebidas tão especiais, além de uma lista com rótulos que você não pode deixar de conhecer.

MITOS E VERDADES SOBRE CERVEJAS ESCURAS

1. O malte é o responsável pela cor da cerveja?

VERDADE. Para começo de conversa, vale lembrar que o fator determinante na coloração de uma cerveja é a torrefação dos maltes utilizados. As cervejas escuras podem conter diversos maltes, em diferentes níveis de torra, mas a mágica é outra: apesar de serem os responsáveis pela cor da bebida, são os maltes mais claros, de secagem mais leve, que predominam na cerveja. Se uma cerveja tiver mais maltes torrados do que maltes claros na sua receita, a bebida ficará muito adstringente e terá sabores nada agradáveis.



2. Quanto mais escura a cerveja, mais alcóolica ela será?

MITO. Como acabei de contar, a torrefação do malte é responsável pela coloração e por características sensoriais da cerveja, mas não tem a ver com ABV. Existem cervejas escuras com teor alcoólico baixo, como as Malzbier, as Dunkel e outras, e até mesmo cervejas com ABV acima dos 10%, como as Eisbock e as Russian Imperial Stout. O que determina o nível de álcool de uma cerveja são os açúcares do mosto, a fermentação e a maturação. Mas isso é papo para outra coluna.



3. Cervejas escuras são necessariamente de clima frio?

MITO. Essa questão também se relaciona aos dois pontos que expliquei acima. Quando as temperaturas caem, buscamos bebidas de maior teor alcoólico e com corpo mais alto, por isso logo pensamos nas cervejas escuras. Mas existem estilos de escuras, em tons de marrom, vermelho ou castanho, que têm corpo baixo e médio, menor ABV e são bem refrescantes, como as Altbier.



4. Cervejas escuras são assim porque demoram a ser produzidas e são de guarda?

MITO. O processo de produção não tem nenhuma relação com a coloração da cerveja. Essa característica é determinada pelo tipo de malte e não pelo tempo de elaboração e de maturação da bebida.



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