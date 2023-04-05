Confira agenda de festivais de cerveja para curtir em 2023

O ano de 2023 começou com tudo no quesito festivais de cerveja. Em terras capixabas, tivemos até o momento várias comemorações do St. Patricks, diversos festivais de verão em shoppings da Grande Vitória e, no último fim de semana, uma edição do Circuito Capixaba da Cerveja Artesanal em Linhares.

Já na cena nacional, março foi o mês do Festival Brasileiro de Cerveja, o maior concurso cervejeiro da América Latina, realizado sempre em Blumenau.

A boa notícia para quem adora um festival de cerveja é que vêm mais eventos pela frente. O calendário está recheado o ano inteiro, tanto por aqui quanto em outras cidades do país.

Três festivais de cerveja serão realizados no Estado em abril Crédito: Taste Lab/Divulgação

Quem é do meio cervejeiro já sabe que em outubro temos a Oktoberfest, e que festivais como o Slow Brew Brasil, em São Paulo, e o Mondial de La Bière, no Rio de Janeiro, acontecem logo em seguida, nos meses de novembro e dezembro, respectivamente.

Diante dessa agenda promissora, que tal se organizar para encher o copo e aproveitar ao máximo esses encontros? Veja a seguir uma lista de eventos cervejeiros que já têm data e local confirmados para acontecer nas próximas semanas. Vale a pena se programar!

MOTO BEER RONCHI PUB

Quando: 14 e 15 de abril, na Cervejaria Ronchi, em Pedra Azul, Domingos Martins.



14 e 15 de abril, na Cervejaria Ronchi, em Pedra Azul, Domingos Martins. O cenário imperdível da cervejaria, localizada aos pés da Pedra do Lagarto, o ponto turístico mais famoso das montanhas capixabas, vai ser palco de uma festa voltada aos motociclistas cervejeiros. Em parceria com o motoclube Répteis do Asfalto, a marca de capacetes feitos à mão My Helmet e a Associação de Motociclistas de Guarapari, a Ronchi terá dois dias com muita cerveja boa e shows com bandas de rock clássico, nacional e internacional.

Mais informações: @ronchipub (Instagram).



PEDRA AZUL BEER - FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE PEDRA AZUL

Quando: de 20 a 23 de Abril, no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, Domingos Martins.

de 20 a 23 de Abril, no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul, Domingos Martins. Na semana seguinte ao Moto Beer do Ronchi Pub, a festa cervejeira em Pedra Azul será capitaneada por cervejarias locais, como Barba Ruiva, Trarko, Azzurra e também a Ronchi. Além disso, nomes de peso da gastronomia da região e bandas como Casaca, Ubando e Back To The Past têm presença confirmada na primeira edição desse festival.

Mais informações: @pedraazulbeer (Instagram).

4º UBLUES BEER FESTIVAL

Quando: de 28 a 30 de abril, no balneário de Ubu, em Anchieta.



Descendo para o Litoral Sul, o bucólico balneário de Ubu é o cenário de mais um evento cervejeiro, no último fim de semana de abril. A quarta edição do Ublues Beer Festival vai reunir o melhor do blues e também as melhores cervejas locais em um dos eventos mais bacanas do Estado. Vale a pena conferir.



FESTIVAL ISO 2023

Quando: 27 de maio, na Casa Pampulha, em Belo Horizonte/MG.

27 de maio, na Casa Pampulha, em Belo Horizonte/MG. O primeiro festival de cervejas extremas do país já tem data e local para sua edição 2023, além de atrações musicais já confirmadas. O mais bacana do ISO é que o conceito do evento é trazer estilos diferentões de cerveja que dificilmente são encontrados em eventos mainstream . Além disso, as principais cervejarias costumam criar receitas exclusivas para a ocasião. Demais, né?

. Além disso, as principais cervejarias costumam criar receitas exclusivas para a ocasião. Demais, né? Mais informações: @festival.iso (Instagram).

IPA DAY

Quando: 29 de julho, na Cervejaria Aurora, em Venda Nova do Imigrante.

29 de julho, na Cervejaria Aurora, em Venda Nova do Imigrante. Essa aqui é em primeira mão: devido ao sucesso do IPA Day em 2022, a Aurora já confirmou a segunda edição do evento que celebra o estilo queridinho dos fãs de lúpulo. A primeira edição do IPA Day da cervejaria teve workshops sobre lúpulo, degustação guiada, flash tattoos , open bar e show de encerramento. Com toda a certeza, dá pra esperar muito mais neste ano e já salvar a data na agenda.

, e show de encerramento. Com toda a certeza, dá pra esperar muito mais neste ano e já salvar a data na agenda. Mais informações: @aurora_cervejaria (Instagram).