As melhores cervejas em lata para beber na praia ou na piscina

Chegamos ao último dia do verão 2023 mas o calor segue forte, sem trégua. E como aqui no Espírito Santo dá praia o ano todo, resolvi aproveitar o finalzinho da estação e trazer dicas de cerveja em lata para quem gosta de curtir dias de sol com praticidade.
Em minha lista com cinco sugestões, priorizei cervejas em lata por vários motivos, entre eles preço, funcionalidade e também facilidade de descarte e reciclagem.
Quem me acompanha na coluna já sabe o que penso sobre as cervejas em garrafa: acreditar que elas são superiores é balela. As latas são muito mais práticas para transportar e armazenar, protegem o líquido dos raios solares, são mais baratas e também são totalmente recicláveis.
Sou total #timelatinha e não abro mão de encher minha caixa térmica com cervejas especiais na hora da praia ou de levá-las para a piscina.
Outro fator que me motivou a criar esse Top 5 foram os preços: nesta coluna, levamos muito em conta o custo-benefício das cervejas.
Além disso, as opções da lista você pode encontrar facilmente tanto em grandes redes de supermercados como nas melhores lojas especializadas on-line.
5 CERVEJAS EM LATA PARA LEVAR PARA A PRAIA
01
Coruja Lager
Essa é ideal para quem está começando a se aventurar pelas cervejas especiais. Superequilibrada, tem presença de amargor bem baixa dos lúpulos, dulçor do malte na medida e muito drinkability. A Coruja é uma excelente pedida para dias de temperatura nas alturas. Preço médio: R$ 6,50 (350ml).
02
Praya Witbier
Não canso de indicar a Praya porque acredito que todo mundo precisa conhecer esse rótulo carioca. Criada por surfistas, ela é 100% natural, vegana e leva raspas de limão siciliano e sementes de coentro na receita. Preço médio: R$ 6,99 (350ml).
03
Baden Baden Peach
Lançada recentemente pela cervejaria de Campos do Jordão, a Baden Baden Peach tem base de trigo e vai muito bem no verão. Muito refrescante, tem sabor e aroma de pêssego leve e delicado. Essa Weisse é perfeita para quem gosta de cervejas frutadas, pouco amargas e com leve acidez. Preço médio: R$ 5,49 (350ml).
04
Patagonia Weisse 350ml
Fazendo jus à fama de refrescância vinda das cervejas de trigo, a Patagonia Weisse entrega também aromas de limão, laranja, abacaxi e especiarias, como semente de coentro. Combina superbem com petiscos de praia, como camarões e nosso querido peroá. Preço médio: R$ 5,69 (350ml).
05
Dádiva Hoppy Lager
Levíssima e fácil de beber, mas com amargor presente, a Hoppy Lager da Dádiva é perfeita para o calor. Tem baixo teor alcoólico, com 4,4% de ABV. Vale ressaltar que é uma cerveja não pasteurizada, então precisa ser guardada refrigerada - ou bebida de uma vez! Preço médio: R$ 15 (310ml).