As melhores cervejas em lata para beber na praia ou na piscina

Chegamos ao último dia do verão 2023 mas o calor segue forte, sem trégua. E como aqui no Espírito Santo dá praia o ano todo, resolvi aproveitar o finalzinho da estação e trazer dicas de cerveja em lata para quem gosta de curtir dias de sol com praticidade.

Em minha lista com cinco sugestões, priorizei cervejas em lata por vários motivos, entre eles preço, funcionalidade e também facilidade de descarte e reciclagem.

Quem me acompanha na coluna já sabe o que penso sobre as cervejas em garrafa: acreditar que elas são superiores é balela. As latas são muito mais práticas para transportar e armazenar, protegem o líquido dos raios solares, são mais baratas e também são totalmente recicláveis.

Sou total #timelatinha e não abro mão de encher minha caixa térmica com cervejas especiais na hora da praia ou de levá-las para a piscina.

Cervejas em lata têm vantagens como preço, praticidade e reciclagem Crédito: Shutterstock

Outro fator que me motivou a criar esse Top 5 foram os preços: nesta coluna, levamos muito em conta o custo-benefício das cervejas.

Além disso, as opções da lista você pode encontrar facilmente tanto em grandes redes de supermercados como nas melhores lojas especializadas on-line.

5 CERVEJAS EM LATA PARA LEVAR PARA A PRAIA

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