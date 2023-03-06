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Vai para a Argentina? Saiba onde beber cerveja em Buenos Aires

Veja dicas de bodegas, tap houses e pubs visitados pela coluna e beba como os portenhos: esses bares ficam longe do circuito turístico tradicional

Publicado em 06 de Março de 2023 às 06:00

Publicado em 

06 mar 2023 às 06:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

No carnaval deste ano, decidi curtir a folia de um jeito diferente: desbravando Buenos Aires. Ainda não conhecia a capital da Argentina, então, aproveitei os dias de muito calor e as muitas andanças pela cidade para conhecer de perto a cena cervejeira dos hermanos.
Em qualquer viagem, minha prioridade são as cervejas locais. Por isso, meu faro de sommelière fica atento a bodegas, pubs e tap houses situados longe do mainstream. Já adianto que fui surpreendida por muitas cervejas incríveis, que deram uma baita força para aguentar o verão portenho.
A Argentina é conhecida por sua potência vitivinícola, pelos vinhos de Mendoza e suas uvas emblemáticas, mas também entrega tudo com boas cervejas de origem. Além dessas, também conheci lugares onde entendi que os hermanos também são muito cervejeiros.
Onde beber cerveja em Buenos Aires | Taynã Feitosa
Cervejeira em ação no bar Backroom Crédito: Taynã Feitosa/Arquivo pessoal
Então, se você está com viagem marcada para Buenos Aires e não abre mão de cerveja boa, fique de olho na lista abaixo. Trago nela dicas de cervejas e locais bacanudos muito frequentados por moradores de BsAs e que oferecem, além de bebida com qualidade, excelentes acompanhamentos.

5 LUGARES PARA BEBER CERVEJA EM BUENOS AIRES

01

Bocanada (San Telmo)

Um bar e armazém que produz a própria cerveja, toca bolero e é capitaneado por duas portenhas bem cool já ganha meu coração de cara. Pertinho do famoso Mercado de San Telmo, o Bocanada foi um achado em meio ao domingo caótico e cheio de turistas no bairro. Por lá, provamos a Session IPA e a Golden Ale da casa, ambas extremamente refrescantes e equilibradas. Harmonizamos com queso de campo, salame cacharero, conservas e pães fresquinhos. Instagram: @bocanada.st. FOTOS: Taynã Feitosa

02

Temple Craft (Recoleta)

No coração da Recoleta e bem em frente a um shopping da região, o Temple Craft é um ponto moderno em um edifício francês de alguns séculos atrás. No local há 12 taps com estilos diferentes da cervejaria, que é bem conhecida (e amada) pelos portenhos. Fui na sazonal da vez, a Ipanema: uma American IPA com 5,8% de ABV e adição de toranja. Amarga na medida e com ótimo drinkability. Além dela, provei a Golden, uma Golden Ale, e também a Cósmica, uma lager lupulada.

03

Antares (San Telmo)

Eu estava ansiosa para conhecer a Antares desde que falei sobre ela na coluna sobre cervejas de países que participaram da Copa do Mundo 2022. A cervejaria é da cidade de Mar del Plata e tem bares espalhados por toda Buenos Aires, mas escolhi o de San Telmo, bem pertinho do meu hotel. O ambiente é impecavelmente decorado, tem 12 torneiras com estilos diferentes (e algumas sidras) e um menu enxuto, mas funcional. Pedi algumas entradas para harmonizar com as cervejas disponíveis. Fui de Playa Grande, uma Witbier com presença e que surpreendeu por ter os sabores cítricos bem proeminentes, e também de Caravana, uma Session IPA com ABV baixinho, de 4,7%, porém muito agradável. Instagram: @antaressantelmo.

04

Backroom Bar (Palermo)

O Backroom foi, sem dúvida, meu maior achado em Buenos Aires. Descobri o bar por acaso, depois de andar sem destino por Palermo. Autointitulado "bar de autores & tragos", eu diria que é mais: o espaço tem uma varanda deliciosa, de frente para o bar, um jardim nos fundos e uma livraria climatizada surpreendente. Sentar na livraria foi justamente minha escolha, assim como a cerveja 2bondis APA, da cervejaria Minga. Superequilibrada, ela foi o agrado certo por ter seu amargor característico bem balanceado com aromas cítricos. Harmonizei com escabeche de javali e papas bravas. Instagram: @backroom.bar | @cervezaminga.

05

Pibä Birras & Pinchos (Palermo)

Ainda andando por Palermo, encontrei o Pibä, um bar de esquina com proposta simples: cervejas e pinchos, que são entradinhas e snacks ao estilo espanhol espetados em palitos. Ah, e os drinques! Arrisquei no Aperol Spritz da casa, mas, como cervejeira que sou, a pedida seguinte foi a Golden, a Golden Ale local. Superleve e com um amargor bem baixo, ela se destacou pelo aroma de laranja. Os pinchos escolhidos foram de camarão e salmão Instagram: @pibastreetgourmet.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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