Vai para a Argentina? Saiba onde beber cerveja em Buenos Aires

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Bocanada (San Telmo)

Um bar e armazém que produz a própria cerveja, toca bolero e é capitaneado por duas portenhas bem cool já ganha meu coração de cara. Pertinho do famoso Mercado de San Telmo, o Bocanada foi um achado em meio ao domingo caótico e cheio de turistas no bairro. Por lá, provamos a Session IPA e a Golden Ale da casa, ambas extremamente refrescantes e equilibradas. Harmonizamos com queso de campo, salame cacharero, conservas e pães fresquinhos. Instagram: @bocanada.st. FOTOS: Taynã Feitosa

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Temple Craft (Recoleta)

No coração da Recoleta e bem em frente a um shopping da região, o Temple Craft é um ponto moderno em um edifício francês de alguns séculos atrás. No local há 12 taps com estilos diferentes da cervejaria, que é bem conhecida (e amada) pelos portenhos. Fui na sazonal da vez, a Ipanema: uma American IPA com 5,8% de ABV e adição de toranja. Amarga na medida e com ótimo drinkability. Além dela, provei a Golden, uma Golden Ale, e também a Cósmica, uma lager lupulada.

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Antares (San Telmo)

Antares desde que falei sobre ela na coluna sobre Eu estava ansiosa para conhecer adesde que falei sobre ela na coluna sobre cervejas de países que participaram da Copa do Mundo 2022 . A cervejaria é da cidade de Mar del Plata e tem bares espalhados por toda Buenos Aires, mas escolhi o de San Telmo, bem pertinho do meu hotel. O ambiente é impecavelmente decorado, tem 12 torneiras com estilos diferentes (e algumas sidras) e um menu enxuto, mas funcional. Pedi algumas entradas para harmonizar com as cervejas disponíveis. Fui de Playa Grande, uma Witbier com presença e que surpreendeu por ter os sabores cítricos bem proeminentes, e também de Caravana, uma Session IPA com ABV baixinho, de 4,7%, porém muito agradável. Instagram: @antaressantelmo.

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Backroom Bar (Palermo)

O Backroom foi, sem dúvida, meu maior achado em Buenos Aires. Descobri o bar por acaso, depois de andar sem destino por Palermo. Autointitulado "bar de autores & tragos", eu diria que é mais: o espaço tem uma varanda deliciosa, de frente para o bar, um jardim nos fundos e uma livraria climatizada surpreendente. Sentar na livraria foi justamente minha escolha, assim como a cerveja 2bondis APA, da cervejaria Minga. Superequilibrada, ela foi o agrado certo por ter seu amargor característico bem balanceado com aromas cítricos. Harmonizei com escabeche de javali e papas bravas. Instagram: @backroom.bar | @cervezaminga.

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Pibä Birras & Pinchos (Palermo)