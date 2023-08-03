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Tradição italiana

Confira a programação da Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

Pisa da uva, vinícolas e gastronomia estão entre as atrações do evento, que acontece de 4 a 6 de agosto no parque de exposições da cidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:19

Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa
Com 15 vinícolas, Santa Teresa lidera a produção de vinhos no Estado Crédito: Shutterstock
A Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa chega à sua 24ª edição neste fim de semana, de 4 a 6 de agosto, para exaltar a vitivinicultura e as tradições italianas do município na Região Serrana do ES.  
Neste ano, a festa será realizada no Parque de Exposições, no Bairro Montanha, com entrada gratuita na sexta e no sábado. No domingo, a entrada é 1 kg de alimento não-perecível. 
Entre os destaques da programação está a pisa da uva, que revive um ritual das antigas vinícolas teresenses.
O Giro Reale vai abrir a festa com um passeio que reúne os reis, rainhas, príncipes e princesas do vinho e da uva selecionados no concurso de 2022. 

VINHO E GASTRONOMIA

Nos três dias do evento, a gastronomia vai ficar por conta de Empório Donna Santa, Ninho do Colibri Bistrô e Costelito's Steak House. Vinícolas locais, como Ziviani, Cantina Braun e Tabocas Vin de Garage, também estarão no parque de exposições.  
A programação da festa conta ainda com atrações musicais, culturais e circenses, além de espaço kids e apresentações de dança, como a do grupo Dança Imperial Portuguesa, marcada para sábado.

TRADIÇÃO TERESENSE

A cultura do vinho em Santa Teresa teve início com os imigrantes italianos, e o município é atualmente o maior produtor da bebida no Espírito Santo.
Por ano, as 15 vinícolas teresenses produzem 110 mil litros de vinho, o que corresponde a 73% do total no Estado.  

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (4/08)
  • 18h30 - Abertura do evento
  • 19h - Giro Reale
  • 20h - Banda Via Expressa
  • 22h - Dupla Thiago e Bheto 
SÁBADO (5/08)
  • 10h30 - Passarela da Uva 
  • 13h - Balé Rose Lago
  • 14h - Coral infantil do Circolo Trentino
  • 15h - Trupe Circense Irmãos Rodrigues
  • 16h30 - Elisa Alves e músicos
  • 18h - Banda Ferrari
  • 19h30 - Grupo de Dança Imperial Português
  • 20h30 - Banda Ângulo Vertical
  • 22h30 - Leony Diall
DOMINGO (6/08)
  • 10h30 às 17h - Fazendinha
  • 11h30 - Momento gospel
  • 13h - Pisa da Uva
  • 14h - Os Carreteiros
  • 16h - Serginho Sambanejo
  • 18h - Encerramento
24ª FESTA DO VINHO E DA UVA DE SANTA TERESA
Quando: de 4 a 6 agosto
Onde: no Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti, Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa
Ingresso: sexta e sábado entrada gratuita; domingo 1kg de alimento não-perecível
Mais informações: @festadovinhoedauvast (Instagram)
Realização: Lions Club de Santa Teresa Colibri.

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