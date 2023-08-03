Confira a programação da Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

A Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa chega à sua 24ª edição neste fim de semana, de 4 a 6 de agosto, para exaltar a vitivinicultura e as tradições italianas do município na Região Serrana do ES.
Neste ano, a festa será realizada no Parque de Exposições, no Bairro Montanha, com entrada gratuita na sexta e no sábado. No domingo, a entrada é 1 kg de alimento não-perecível.
Entre os destaques da programação está a pisa da uva, que revive um ritual das antigas vinícolas teresenses.
O Giro Reale vai abrir a festa com um passeio que reúne os reis, rainhas, príncipes e princesas do vinho e da uva selecionados no concurso de 2022.
VINHO E GASTRONOMIA
Nos três dias do evento, a gastronomia vai ficar por conta de Empório Donna Santa, Ninho do Colibri Bistrô e Costelito's Steak House. Vinícolas locais, como Ziviani, Cantina Braun e Tabocas Vin de Garage, também estarão no parque de exposições.
A programação da festa conta ainda com atrações musicais, culturais e circenses, além de espaço kids e apresentações de dança, como a do grupo Dança Imperial Portuguesa, marcada para sábado.
TRADIÇÃO TERESENSE
A cultura do vinho em Santa Teresa teve início com os imigrantes italianos, e o município é atualmente o maior produtor da bebida no Espírito Santo.
Por ano, as 15 vinícolas teresenses produzem 110 mil litros de vinho, o que corresponde a 73% do total no Estado.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (4/08)
- 18h30 - Abertura do evento
- 19h - Giro Reale
- 20h - Banda Via Expressa
- 22h - Dupla Thiago e Bheto
- 10h30 - Passarela da Uva
- 13h - Balé Rose Lago
- 14h - Coral infantil do Circolo Trentino
- 15h - Trupe Circense Irmãos Rodrigues
- 16h30 - Elisa Alves e músicos
- 18h - Banda Ferrari
- 19h30 - Grupo de Dança Imperial Português
- 20h30 - Banda Ângulo Vertical
- 22h30 - Leony Diall
- 10h30 às 17h - Fazendinha
- 11h30 - Momento gospel
- 13h - Pisa da Uva
- 14h - Os Carreteiros
- 16h - Serginho Sambanejo
- 18h - Encerramento
24ª FESTA DO VINHO E DA UVA DE SANTA TERESA
Quando: de 4 a 6 agosto
Onde: no Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti, Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa
Ingresso: sexta e sábado entrada gratuita; domingo 1kg de alimento não-perecível
Mais informações: @festadovinhoedauvast (Instagram)
Realização: Lions Club de Santa Teresa Colibri.
Quando: de 4 a 6 agosto
Onde: no Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti, Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa
Ingresso: sexta e sábado entrada gratuita; domingo 1kg de alimento não-perecível
Mais informações: @festadovinhoedauvast (Instagram)
Realização: Lions Club de Santa Teresa Colibri.