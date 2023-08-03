Confira a programação da Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa

Com 15 vinícolas, Santa Teresa lidera a produção de vinhos no Estado Crédito: Shutterstock

A Festa do Vinho e da Uva de Santa Teresa chega à sua 24ª edição neste fim de semana, de 4 a 6 de agosto, para exaltar a vitivinicultura e as tradições italianas do município na Região Serrana do ES.

Neste ano, a festa será realizada no Parque de Exposições, no Bairro Montanha, com entrada gratuita na sexta e no sábado. No domingo, a entrada é 1 kg de alimento não-perecível.

Entre os destaques da programação está a pisa da uva, que revive um ritual das antigas vinícolas teresenses.

O Giro Reale vai abrir a festa com um passeio que reúne os reis, rainhas, príncipes e princesas do vinho e da uva selecionados no concurso de 2022.

VINHO E GASTRONOMIA

Nos três dias do evento, a gastronomia vai ficar por conta de Empório Donna Santa, Ninho do Colibri Bistrô e Costelito's Steak House. Vinícolas locais, como Ziviani, Cantina Braun e Tabocas Vin de Garage, também estarão no parque de exposições.

A programação da festa conta ainda com atrações musicais, culturais e circenses, além de espaço kids e apresentações de dança, como a do grupo Dança Imperial Portuguesa, marcada para sábado.

TRADIÇÃO TERESENSE

A cultura do vinho em Santa Teresa teve início com os imigrantes italianos, e o município é atualmente o maior produtor da bebida no Espírito Santo.

Por ano, as 15 vinícolas teresenses produzem 110 mil litros de vinho, o que corresponde a 73% do total no Estado.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (4/08)

18h30 - Abertura do evento

19h - Giro Reale

20h - Banda Via Expressa

22h - Dupla Thiago e Bheto SÁBADO (5/08)

10h30 - Passarela da Uva

13h - Balé Rose Lago

14h - Coral infantil do Circolo Trentino

15h - Trupe Circense Irmãos Rodrigues

16h30 - Elisa Alves e músicos

18h - Banda Ferrari

19h30 - Grupo de Dança Imperial Português

20h30 - Banda Ângulo Vertical

22h30 - Leony Diall DOMINGO (6/08)

10h30 às 17h - Fazendinha

11h30 - Momento gospel

13h - Pisa da Uva

14h - Os Carreteiros

16h - Serginho Sambanejo

18h - Encerramento