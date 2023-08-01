Onde comer doces e pratos para entrar no clima da Festa do Morango

A 33ª edição da Festa do Morango chega neste fim de semana a Pedra Azul, Domingos Martins, com diversas atrações culturais e gastronômicas, entre elas a preparação de duas tortas de morango gigantes. O evento acontece de 4 a 6 de agosto no Centro de Eventos Morangão.
A programação musical vem com nomes como Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul, Os Carreteiros e Leandro Bellumat, e a parte gastronômica inclui pratos típicos da região, como polenta com queijo e linguiça, além de vinhos e outras delícias.
Além de ser protagonista do evento, o morango, que é um símbolo regional, figura em quitutes que estarão à venda não só no Morangão mas também em restaurantes, lanchonetes e cafeterias do entorno.
Então, para entrar no clima da festa, veja abaixo algumas opções para provar em Pedra Azul e na Rua de Lazer de Domingos Martins. Nossa lista inclui tortas, bombom aberto, pizza e até molho barbecue à base de morango.
DELÍCIAS COM MORANGO PARA PROVAR EM DOMINGOS MARTINS
1
RECHEIO DUPLO
A clássica torta de morango da região acaba de ganhar uma versão com recheio duplo na cafeteria Klein Sabores, que fica na Rua de Lazer, no Centro de Domingos Martins. No doce recém-lançado, uma camada é de creme branco e pedaços de morango, e a outra de brigadeiro branco com geleia de morango. Funcionamento: de segunda a domingo. Rua João Batista Wernesbach, 174, loja 1. (27) 99898-2818. FOTO: Klein/Divulgação
2
GELEIA ARTESANAL
Ideal para um café da manhã na Rota do Lagarto, na área conhecida como Quadrado de São Paulinho, o Alice Flor e Café tem na torta de morango um grande trunfo. A receita é produzida com geleia artesanal da fruta e chantili levinho por Lúcia Cerqueira Lima, da vizinha Marietta Delicatéssen, e vendida com exclusividade na cafeteria. Funcionamento: de quarta a domingo. Rota do Lagarto, Km 7, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99843-7503. FOTO: Alice/Instagram
3
PIZZA DOCE
Na Vallino Pizzeria Napoletana, um destaque na hora da sobremesa é a pizza de Nutella com morangos frescos. Funcionamento: de terça a domingo, das 18h à meia-noite. Rua Nonna Elvira Peterle Módolo, Chácara Pietra Azzurra, Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 99958-2019. FOTO: Vallino/Instagram
4
BOMBOM ABERTO
O bombom aberto com creme branco, morango em pedaços e ganache de chocolate 50% cacau (foto) é um dos doces mais pedidos na Vila da Ormy. A cafeteria e restaurante com colheita de morangos fica na Rota do Carmo. Funcionamento: de quarta a segunda. Rodovia ES-368, Aracê, Domingos Martins. FOTO: Vila da Ormy/Instagram
5
COSTELINHA AO BARBECUE
Costelinha suína ao barbecue de morango (foto) é uma opção de prato no restaurante e cafeteria Morangos Peterle, em Pedra Azul. Também fazem parte do menu queijo quente com geleia de morango e fondue de morango, entre outros quitutes feitos com a fruta, cultivada em uma estufa no local. Funcionamento: de quarta a segunda. Km 88 da BR-262, Pedra Azul, Domingos Martins. (28) 99956-8444. FOTO: Morangos Peterle/Divulgação
33ª FESTA DO MORANGO
Quando: de 4 a 6 de agosto
Horários: sexta, das 18h30 às 2h; sábado, das 10h às 2h; domingo, das 9h às 19h.
Onde: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos: 4/08 - entrada gratuita; 5/08 - R$ 20 (inteira) até 17h e R$ 40 (inteira) a partir das 19h; 6/08 - R$ 30 (inteira).
Pontos de venda: Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e pelo site www.tiketo.com.br/evento/787.
Quando: de 4 a 6 de agosto
Horários: sexta, das 18h30 às 2h; sábado, das 10h às 2h; domingo, das 9h às 19h.
Onde: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
Ingressos: 4/08 - entrada gratuita; 5/08 - R$ 20 (inteira) até 17h e R$ 40 (inteira) a partir das 19h; 6/08 - R$ 30 (inteira).
Pontos de venda: Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e pelo site www.tiketo.com.br/evento/787.
Com informações da assessoria de imprensa da 33ª Festa do Morango.