Onde comer doces e pratos para entrar no clima da Festa do Morango

de 4 a 6 de agosto

sexta, das 18h30 às 2h; sábado, das 10h às 2h; domingo, das 9h às 19h.

Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins

4/08 - entrada gratuita; 5/08 - R$ 20 (inteira) até 17h e R$ 40 (inteira) a partir das 19h; 6/08 - R$ 30 (inteira).

Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e pelo site www.tiketo.com.br/evento/787.