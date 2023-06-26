Festa do Morango de Pedra Azul retorna com torta gigante e 3 dias de diversão

Torta de Morango gigante, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

A tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul, Domingos Martins, retorna após três anos sem ser realizada. Toda a programação para a 33ª edição já está definida e vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de agosto de 2023. Neste ano, os amantes das tortas de morango e da boa culinária das montanhas vão matar todas suas saudades no Centro de Eventos Morangão, em uma festa típica com duração de três dias.

Delícias gastronômicas como polenta com queijo e linguiça, porções variadas, almoço típico e opções de vinhos farão parte do cardápio. Segundo a presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, o destaque da festa será a torta de morango gigante.

Serão mais de 300 quilos da iguaria, que será cortada na tarde de domingo e que deve render mais de duas mil fatias. Outra torta gigante, com mais de 200 quilos, também será fatiada no sábado.

A presidente da Afemor ressalta que a edição deste ano não terá atrações nacionais. O intuito é valorizar os artistas capixabas e também de reduzir os custos da festa, já que os valores deste anos serão inferiores aos cobrados em 2019.

Assim, a programação contará com destaques capixabas como Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul, Som e Cia Produções Musicais, Os Carreteiros e Leandro Bellumat. Apresentações culturais e o desfile das jovens que concorrem ao título de rainha e princesas do festival complementam as atividades previstas.

Filipe Fantin é uma das atrações para a Festa do Morango de 2023 Crédito: Divulgação

Os valores dos ingressos para a festa variam de R$ 20 a R$ 40, de acordo com o dia. Na sexta-feira (4), primeiro dia da festa, quando haverá o desfile para eleger a rainha e as princesas do evento, a entrada é gratuita. Os ingressos online estão sendo vendidos no site da Tiketo . Nos próximos dias também serão divulgados pontos de vendas físicas em Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante.

PROGRAMAÇÃO FESTA DO MORANGO 2023

Sexta-feira (04/08)

18h30 – Abertura dos portões

19h – Abertura da 33° Festa do Morango



19h30 – Show com Irmãos Valle



20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango



23h – Show com Os Carreteiros



02h – Fechamento dos portões



Sábado (05/08)

10h – Abertura dos portões



11h – Almoço típico



11h30 – Show com Leandro Bellumat



13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland



14h – Apresentação banda cultural Martinense



15h – Corte da torta gigante



15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul



17h – Pausa técnica



19h – Reabertura dos Portões



20h – Show com Clube Big Beatles



23h – Show com Filipe Fantin



01h – Show com Som e Cia Produções Musicais



02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria



Domingo (06/08)