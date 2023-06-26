Festa do Morango de Pedra Azul retorna com torta gigante e 3 dias de diversão

A tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul, Domingos Martins, retorna após três anos sem ser realizada. Toda a programação para a 33ª edição já está definida e vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de agosto de 2023. Neste ano, os amantes das tortas de morango e da boa culinária das montanhas vão matar todas suas saudades no Centro de Eventos Morangão, em uma festa típica com duração de três dias.
Delícias gastronômicas como polenta com queijo e linguiça, porções variadas, almoço típico e opções de vinhos farão parte do cardápio. Segundo a presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, o destaque da festa será a torta de morango gigante.
Serão mais de 300 quilos da iguaria, que será cortada na tarde de domingo e que deve render mais de duas mil fatias. Outra torta gigante, com mais de 200 quilos, também será fatiada no sábado.
A presidente da Afemor ressalta que a edição deste ano não terá atrações nacionais. O intuito é valorizar os artistas capixabas e também de reduzir os custos da festa, já que os valores deste anos serão inferiores aos cobrados em 2019.
Assim, a programação contará com destaques capixabas como Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul, Som e Cia Produções Musicais, Os Carreteiros e Leandro Bellumat. Apresentações culturais e o desfile das jovens que concorrem ao título de rainha e princesas do festival complementam as atividades previstas.
Os valores dos ingressos para a festa variam de R$ 20 a R$ 40, de acordo com o dia. Na sexta-feira (4), primeiro dia da festa, quando haverá o desfile para eleger a rainha e as princesas do evento, a entrada é gratuita. Os ingressos online estão sendo vendidos no site da Tiketo. Nos próximos dias também serão divulgados pontos de vendas físicas em Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante.
PROGRAMAÇÃO FESTA DO MORANGO 2023
Sexta-feira (04/08)
- 18h30 – Abertura dos portões
- 19h – Abertura da 33° Festa do Morango
- 19h30 – Show com Irmãos Valle
- 20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango
- 23h – Show com Os Carreteiros
- 02h – Fechamento dos portões
Sábado (05/08)
- 10h – Abertura dos portões
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Show com Leandro Bellumat
- 13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland
- 14h – Apresentação banda cultural Martinense
- 15h – Corte da torta gigante
- 15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul
- 17h – Pausa técnica
- 19h – Reabertura dos Portões
- 20h – Show com Clube Big Beatles
- 23h – Show com Filipe Fantin
- 01h – Show com Som e Cia Produções Musicais
- 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
Domingo (06/08)
- 08h – Missa
- 09h – Abertura dos portões
- 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde
- 12h – Show com Leandro Bellumat
- 13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe
- 14h – Corte da torta gigante
- 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
- 15h30 – Show com Eder de Oliveira
- 19h – Encerramento da festa