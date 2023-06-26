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Programação especial

Festa do Morango de Pedra Azul retorna com torta gigante e 3 dias de diversão

A 33ª edição da festa conta com a tradicional torta de morango gigante de trezentos quilos, atrações capixabas e muita gastronomia; confira a programação
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 09:11

Torta de Morango gigante na Tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul
Torta de Morango gigante, em Pedra Azul Crédito: Divulgação
A tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul, Domingos Martins, retorna após três anos sem ser realizada. Toda a programação para a 33ª edição já está definida e vai ocorrer entre os dias 4 e 6 de agosto de 2023. Neste ano, os amantes das tortas de morango e da boa culinária das montanhas vão matar todas suas saudades no Centro de Eventos Morangão, em uma festa típica com duração de três dias. 
Delícias gastronômicas como polenta com queijo e linguiça, porções variadas, almoço típico e opções de vinhos farão parte do cardápio. Segundo a presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, o destaque da festa será a torta de morango gigante.
Serão mais de 300 quilos da iguaria, que será cortada na tarde de domingo e que deve render mais de duas mil fatias. Outra torta gigante, com mais de 200 quilos, também será fatiada no sábado.
A presidente da Afemor ressalta que a edição deste ano não terá atrações nacionais. O intuito é valorizar os artistas capixabas e também de reduzir os custos da festa, já que os valores deste anos serão inferiores aos cobrados em 2019. 
Assim, a programação contará com destaques capixabas como Clube Big Beatles, Felipe Fantin, Xiru do Sul, Som e Cia Produções Musicais, Os Carreteiros e Leandro Bellumat. Apresentações culturais e o desfile das jovens que concorrem ao título de rainha e princesas do festival complementam as atividades previstas.
Cantor Filipe Fantin
Filipe Fantin é uma das atrações para a Festa do Morango de 2023 Crédito: Divulgação
Os valores dos ingressos para a festa variam de R$ 20 a R$ 40, de acordo com o dia. Na sexta-feira (4), primeiro dia da festa, quando haverá o desfile para eleger a rainha e as princesas do evento, a entrada é gratuita. Os ingressos online estão sendo vendidos no site da Tiketo. Nos próximos dias também serão divulgados pontos de vendas físicas em Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante.

PROGRAMAÇÃO FESTA DO MORANGO 2023

Sexta-feira (04/08)

  • 18h30 – Abertura dos portões
  • 19h – Abertura da 33° Festa do Morango
  • 19h30 – Show com Irmãos Valle
  • 20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango
  • 23h – Show com Os Carreteiros
  • 02h – Fechamento dos portões

Sábado (05/08)

  • 10h – Abertura dos portões
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Show com Leandro Bellumat
  • 13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland
  • 14h – Apresentação banda cultural Martinense
  • 15h – Corte da torta gigante
  • 15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul
  • 17h – Pausa técnica
  • 19h – Reabertura dos Portões
  • 20h – Show com Clube Big Beatles
  • 23h – Show com Filipe Fantin
  • 01h – Show com Som e Cia Produções Musicais
  • 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (06/08)

  • 08h – Missa
  • 09h – Abertura dos portões
  • 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde
  • 12h – Show com Leandro Bellumat
  • 13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe
  • 14h – Corte da torta gigante
  • 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
  • 15h30 – Show com Eder de Oliveira
  • 19h – Encerramento da festa

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