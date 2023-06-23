Turnê de Jorge e Mateus passará por Vitória; saiba quando

O anúncio foi feito pelas redes sociais da dupla nesta quinta (22). Na postagem, Vitória é a única cidade capixaba planejada para receber o show da turnê "Único", que está rodando o país desde maio. Até o momento, outras sete cidades pelo país estão confirmadas na rota de apresentações. Programada para rodar o Brasil até o mês de dezembro, a tour já passou por Goiânia e Belém.