Turnê de Jorge e Mateus passará por Vitória; saiba quando

Quem não conseguiu curtir o show de Jorge e Mateus no Festival de Alegre 2023, no início deste mês, pode se preparar. A dupla já tem retorno marcado ao Espírito Santo. Desta vez, com uma turnê novinha em folha. No dia 21 de outubro, os fãs capixabas poderão cantar a plenos pulmões os maiores hits da carreira da dupla, como "Sosseguei", "Logo Eu" e "Paredes".
O anúncio foi feito pelas redes sociais da dupla nesta quinta (22). Na postagem, Vitória é a única cidade capixaba planejada para receber o show da turnê "Único", que está rodando o país desde maio. Até o momento, outras sete cidades pelo país estão confirmadas na rota de apresentações. Programada para rodar o Brasil até o mês de dezembro, a tour já passou por Goiânia e Belém.
O local onde será realizado o show no Espírito Santo e as demais informações sobre a venda de ingressos ainda serão anunciadas. Veja abaixo as datas e locais anunciados até o momento.
- ÚNICO - TOUR 2023
- 7 de maio - Goiânia
- 20 de maio - Belém
- 29 de julho - São Luís
- 06 de setembro - Belo Horizonte
- 16 de setembro - São Paulo
- 23 de setembro - Manaus
- 21 de outubro - Vitória
- 11 de novembro - Curitiba
- 25 de novembro - Recife