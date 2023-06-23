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Turnê de Jorge e Mateus passará por Vitória; saiba quando

Anúncio foi feito nas redes sociais da dupla sertaneja, nesta quinta (22). Turnê vai rodar o país até dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 10:32

Shows nacionais agitaram a noite de encerramento do Festival de Alegre neste sábado (10)
Shows nacionais agitaram a noite de encerramento do Festival de Alegre neste sábado (10) Crédito: Arthur Louzada
Quem não conseguiu curtir o show de Jorge e Mateus no Festival de Alegre 2023, no início deste mês, pode se preparar. A dupla já tem retorno marcado ao Espírito Santo. Desta vez, com uma turnê novinha em folha. No dia 21 de outubro, os fãs capixabas poderão cantar a plenos pulmões os maiores hits da carreira da dupla, como "Sosseguei", "Logo Eu" e "Paredes".
O anúncio foi feito pelas redes sociais da dupla nesta quinta (22). Na postagem, Vitória é a única cidade capixaba planejada para receber o show da turnê "Único", que está rodando o país desde maio. Até o momento, outras sete cidades pelo país estão confirmadas na rota de apresentações. Programada para rodar o Brasil até o mês de dezembro, a tour já passou por Goiânia e Belém.
O local onde será realizado o show no Espírito Santo e as demais informações sobre a venda de ingressos ainda serão anunciadas. Veja abaixo as datas e locais anunciados até o momento.
  • ÚNICO - TOUR 2023
  • 7 de maio - Goiânia
  • 20 de maio - Belém
  • 29 de julho - São Luís
  • 06 de setembro - Belo Horizonte
  • 16 de setembro - São Paulo
  • 23 de setembro - Manaus
  • 21 de outubro - Vitória
  • 11 de novembro - Curitiba
  • 25 de novembro - Recife

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