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Repercutiu nas redes

Capixaba tatua submarino que visitava o Titanic e implodiu

Wilber Mulinare (34) resolveu acrescentar o desenho do submersível ao lado de outras tatuagens com temática de fundo do mar
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:47

Capixaba tatua submarino que visitava Titanic e implodiu
Capixaba tatua submarino que visitava Titanic e implodiu Crédito: Reprodução/Instagram/@marceloventurinitattoo
Em meio à repercussão do desaparecimento do submarino Titan, um capixaba decidiu tatuar o submersível na perna como forma de registrar o momento histórico. A ideia foi sugestão do tatuador que achou que o desenho combinaria com as demais tatuagens que o cliente já tinha. O resultado repercutiu nas redes sociais nesta quinta (22), mesmo dia em que foi constatado que o submarino implodiu.
Em conversa com HZ, Marcelo Venturini contou que Wilber Murilane chegou ao seu estúdio na manhã desta quinta (22) para mais uma sessão do projeto de fechar a perna direita com desenhos de itens do fundo do mar, como peixes e tubarões. Pensando em alguma ideia para preencher um espaço vazio, o tatuador acabou sugerindo o desenho em homenagem ao submarino e o cliente logo topou.
"Foi coincidência. O tatuador me deu a ideia de preencher o espaço com um submarino, então a intenção já era colocar um. Na hora que fomos colocar o desenho, com esse fato, acabamos tendo a ideia de colocá-lo", contou Wilber. 

REGISTRO DE UM MOMENTO HISTÓRICO

No último domingo (18), o submarino Titan desapareceu enquanto estava em expedição para visitar os destroços do navio Titanic. À bordo, estavam cinco tripulantes. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, os destroços do submersível que implodiu foram encontrados nesta quinta (22). 
A história acabou virando meme nas redes sociais, o que fez com que a publicação do tatuador repercutisse. Apesar dos memes sobre o assunto, os dois afirmaram que a intenção não era caçoar do acontecimento, mas registrar um momento que vai fazer parte da história.
"É uma história triste, na verdade. Não é motivo de graça. A gente não está feliz com tudo o que aconteceu. Eu só precisava preencher o espaço e dei a ideia. A gente poderia ter colocado no outro submarino ou uma caravela afundada, qualquer outra coisa. Mas devido ao que aconteceu, ele topou fazer. Até mesmo porque foi justamente no horário em que foi esgotado o oxigênio", detalhou Marcelo.
"Jamais brincaríamos com uma história dessas", completou Wilber.
Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram o trabalho do tatuador. "Sensacional!", comentou um seguidor. "Ficou irada", completou outro usuário.

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