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Linda, charmosa e meiga

Nicole Bahls batiza vaca de Camila Queiroz e atriz reage

Nas redes sociais, o vídeo revelando o nome do animal chegou até a atriz, que se divertiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 15:11

Nicole Bahls batiza vaca de Camila Queiroz e atriz reage
Nicole Bahls batiza vaca de Camila Queiroz e atriz reage Crédito: Reprodução/Instagram/@nicolebahls/Twitter/@camiqueirozreal
A modelo e apresentadora Nicole Bahls usou suas redes sociais, nesta quarta (21), para revelar aos seguidores o nome que escolheu para sua nova vaca: Camila Queiroz. No mesmo dia, o vídeo viralizou e chegou até à atriz que deu vida à "Angel" de Verdades Secretas. Pelo Twitter, Camila se divertiu com a homenagem e compartilhou: "Estou viciada".
Segundo Nicole, a opção foi sugestão dos seguidores e tem tudo a ver com o animal por ser tão "linda, charmosa e meiga" quanto Camila Queiroz.
"Como ela é muito linda, muito charmosa, meiguinha e vocês mandaram sugestão que coube e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu quero colocar o nome de pessoas, de ídolos e artistas que eu admiro muito. Então, o nome dela vai ser Camila Queiroz, tem tudo a ver com ela, não tem, gente? Ela é tão linda", disse.
A atriz não aguentou a brincadeira e ajudou o vídeo a repercutir nas redes sociais. Confira as reações de Camila:

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