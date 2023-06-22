Nicole Bahls batiza vaca de Camila Queiroz e atriz reage Crédito: Reprodução/Instagram/@nicolebahls/Twitter/@camiqueirozreal

A modelo e apresentadora Nicole Bahls usou suas redes sociais, nesta quarta (21), para revelar aos seguidores o nome que escolheu para sua nova vaca: Camila Queiroz. No mesmo dia, o vídeo viralizou e chegou até à atriz que deu vida à "Angel" de Verdades Secretas. Pelo Twitter, Camila se divertiu com a homenagem e compartilhou: "Estou viciada".

CAMILA QUEIROZ MINHA FILHA,VOCÊ FOI BATIZADA!!! https://t.co/qiOjc503GB — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) June 21, 2023

Segundo Nicole, a opção foi sugestão dos seguidores e tem tudo a ver com o animal por ser tão "linda, charmosa e meiga" quanto Camila Queiroz.

"Como ela é muito linda, muito charmosa, meiguinha e vocês mandaram sugestão que coube e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu quero colocar o nome de pessoas, de ídolos e artistas que eu admiro muito. Então, o nome dela vai ser Camila Queiroz, tem tudo a ver com ela, não tem, gente? Ela é tão linda", disse.

A atriz não aguentou a brincadeira e ajudou o vídeo a repercutir nas redes sociais. Confira as reações de Camila:

A @NicoleBahls deu o nome de CAMILA QUEIROZ pra vaquinha dela

PARAAAA hahahahahahahahaha

Eu to passando mallll

????? — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) June 21, 2023