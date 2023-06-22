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Web vibra com beijo lésbico na trama de 'Vai na Fé' após censura

Personagens das atrizes Regiane Alves e Priscila Sztejnman finalmente tiveram momento de carinho exibido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:52

Web vibra com beijo lésbico na trama de 'Vai na Fé' após censura
Web vibra com beijo lésbico na trama de 'Vai na Fé' após censura Crédito: Reprodução de vídeo/Twitter/@tvglobo
Após sofrer críticas por censurar cenas de beijo lésbico entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), finalmente "Vai na Fé" exibiu o tão esperado momento íntimo entre as duas. A cena foi ao ar no capítulo desta quarta (21).
"Foi tudo pra vocês, meus amores! Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado", celebrou Regiane nas redes sociais.
No momento da exibição da trama na Globo, o assunto ficou entre os mais comentados. "Isso foi tão importante para mim. Eu fico tão feliz vendo tudo isso, me sinto tão representada", escreveu o perfil intitulado Ane filha de Clarena.
"É uma felicidade imensa sentir o nosso amor ser representado em tela. Eu, como noveleira, nunca me vi naquele espaço que sempre amei. Vocês estão me dando essa oportunidade que aconchega o coração", opinou o perfil de Bella.
Na época do primeiro corte, a emissora confirmou que havia ocorrido uma edição e informava que isso, inclusive, isso era sinalizado nos resumos de capítulos divulgados.
Regiane Alves chegou a ironizar os cortes e deu uma indireta ao posar em frente ao pôster do filme "Homem-Aranha Através do Aranhaverso". Isso porque há uma cena famosa do longa de 2002 em que o protagonista beija seu par de cabeça para baixo, algo que deveria ter acontecido numa das cenas editadas da atriz com Priscila. "Entendedores entenderão", postou ela.
Duas semanas depois de cortar o primeiro beijo entre Clara e Helena, a Globo decidiu manter o veto à troca de carinho das duas personagens na trama ao editar um selinho entre elas por um chamego no rosto.
Conforme a íntegra do episódio, após Clara chorar e revelar insegurança e fragilidade, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto ela estava linda, beijando-a em seguida na boca. Clara, então, não recuaria. A cena não aconteceu e a internet não perdoou mais uma vez.

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