Web vibra com beijo lésbico na trama de 'Vai na Fé' após censura Crédito: Reprodução de vídeo/Twitter/@tvglobo

Após sofrer críticas por censurar cenas de beijo lésbico entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), finalmente "Vai na Fé" exibiu o tão esperado momento íntimo entre as duas. A cena foi ao ar no capítulo desta quarta (21).

"Foi tudo pra vocês, meus amores! Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado", celebrou Regiane nas redes sociais.

Clarena tá vivíssimo, meus amores! Me tremi toda com essa cena ❤️ #VaiNaFé pic.twitter.com/ySuT3UsMkA — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 21, 2023

No momento da exibição da trama na Globo, o assunto ficou entre os mais comentados. "Isso foi tão importante para mim. Eu fico tão feliz vendo tudo isso, me sinto tão representada", escreveu o perfil intitulado Ane filha de Clarena.

"É uma felicidade imensa sentir o nosso amor ser representado em tela. Eu, como noveleira, nunca me vi naquele espaço que sempre amei. Vocês estão me dando essa oportunidade que aconchega o coração", opinou o perfil de Bella.

Na época do primeiro corte, a emissora confirmou que havia ocorrido uma edição e informava que isso, inclusive, isso era sinalizado nos resumos de capítulos divulgados.

Regiane Alves chegou a ironizar os cortes e deu uma indireta ao posar em frente ao pôster do filme "Homem-Aranha Através do Aranhaverso". Isso porque há uma cena famosa do longa de 2002 em que o protagonista beija seu par de cabeça para baixo, algo que deveria ter acontecido numa das cenas editadas da atriz com Priscila. "Entendedores entenderão", postou ela.

Duas semanas depois de cortar o primeiro beijo entre Clara e Helena, a Globo decidiu manter o veto à troca de carinho das duas personagens na trama ao editar um selinho entre elas por um chamego no rosto.

Conforme a íntegra do episódio, após Clara chorar e revelar insegurança e fragilidade, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto ela estava linda, beijando-a em seguida na boca. Clara, então, não recuaria. A cena não aconteceu e a internet não perdoou mais uma vez.