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Sem herança, viúva de Gugu ficou com pensão de R$ 47 mil e mansão em Alphaville

Rose Miriam, mãe de três filhos do apresentador, abriu mão da casa em 2022, mas ainda recebe valor determinado pela Justiça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 10:22

Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato
Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram/@rosemiriamoficial
Apesar de ter ficado de fora da repartição da herança de Gugu Liberato, Rose Miriam, mãe de três filhos do apresentador, não ficou de mãos vazias. O apresentador deixou para ela uma casa e uma boa mesada.
Rose Miriam ficou com uma mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, de 1.020 metros quadrados e avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel foi dado ainda em vida pelo apresentador à mulher, em 2012. Em 2022, seu advogado informou que ela havia decidido transferir a casa para o nome dos filhos do casal.
Além da casa, a viúva recebe uma pensão de US$ 10 mil, o equivalente a R$ 47,6 mil, valor determinado pela Justiça após a morte do apresentador, em 2019. Inicialmente, o valor determinado era US$ 100 mil, mas a quantia foi reduzida.
Nos últimos dias, o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, validou o testamento deixado por Gugu Liberato em 2011. A decisão, emitida pela ministra Nancy Andrighi, dá lastro ao documento que não reconhece Rose Miriam Di Matteo como uma das herdeiras do apresentador.
O testamento não reconhece Rose Miriam como companheira em união estável. Isso invibializava o acesso dela, mãe dos três filhos do apresentador, à herança. O montante é avaliado em R$ 1 bilhão e será dividido entre os três filhos --que ficam com 75% do valor--, além dos cinco sobrinhos --que ficam com os 25% restantes. Uma pensão vitalícia também está prevista para a mãe de Gugu, Maria do Céu Moraes, no valor de R$ 163 mil por mês.

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