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"Chorei de dor"

Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone

'Nunca chorei de dor assim', diz a cantora, que publicou em suas redes imagem do interior do ouvido cheio de sangue
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 09:38

Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone
Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone Crédito: Reprodução/Instagram/@anahi
Anahí, membro do RBD, revelou que sofreu um rompimento no tímpano enquanto fazia o molde de orelha para a produção de seus fones intra-auriculares. A cantora disse em seu Instagram que o material se quebrou durante o processo, causando a lesão.
"Acho que nunca chorei de dor assim", escreveu a artista em seus stories. "Não estou escutando nada, então corri para o hospital. "O médico disse que há uma pequena perfuração no tímpano".
Publicações posteriores dão a entender que a cantora está melhor. "É um novo dia! Tudo vai ficar bem", escreveu, junto a uma foto de seu filho.
Anahí está em turnê com Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez para shows do RBD. O grupo mexicano vai fazer oito apresentações no Brasil em novembro.

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