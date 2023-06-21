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Membros do Balão Mágico revelam traumas em trailer de documentário do grupo

Além de Simony, Tob, Mike e Jairzinho, prévia de "A Superfantástica História do Balão" conta com participação de nomes como Lázaro Ramos, Fábio Jr e Gretchen. Documentário estreia em julho, no Star +
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 19:09

Star + lança em julho documentário sobre A Turma do Balão Mágico
Star + lança em julho documentário sobre A Turma do Balão Mágico Crédito: Reprodução
Quase um ano depois do anúncio da série documental sobre o Balão Mágico, o Star+ divulgou o primeiro trailer da produção nesta quarta-feira, 21. "A Superfantástica História do Balão" estreia no dia 12 de julho.
A prévia mostra relatos de Simony, Tob, Mike e Jairzinho sobre os traumas que a superexposição do grupo infantil lhes causou. "Os diretores não tinham muito essa coisa de 'ai, são crianças'. Era algo extremamente descartável", relata Jairzinho.
"Teve uma dimensão assustadora", disse Mike. O vídeo ainda conta com a participação de Lázaro Ramos, Fábio Jr, Gretchen e Baby do Brasil. A série possui ainda entrevistas exclusivas de Raul Gil, Rita Cadillac, Pepeu Gomes, Luciana Mello, Simoninha, Pedro Camargo Mariano, Ticiane Pinheiro, entre outras personalidades.
Confira a sinopse da série documental: "Depois de mais de uma década, Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira, voltam a se reunir para relembrar suas infâncias como membros do Balão Mágico, numa viagem pelos altos e baixos do show business dos anos 1980 no Brasil. Da origem familiar à explosão da banda, eles recordam os ginásios lotados, os discos emblemáticos, e como a responsabilidade e o nível de fama alcançados pelo grupo começaram a afetá-los, deixando traumas até os dias de hoje".
A Turma do Balão Mágico surgiu em 1982 e ganhou um programa na TV Globo no ano seguinte. Na TV, o grupo ainda contava com a companhia do amigo Fofão, interpretado por Orival Pessini.
Orival morreu em 2016, aos 72 anos, mas marcou uma geração com o personagem, que também ganhou programas próprios.

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