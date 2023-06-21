Cleo diz que sofreu bullying na infância 'por ser filha de Gloria Pires e Fabio Junior'

Cleo Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Cleo Pires relembrou momentos difíceis da infância e da adolescência ao falar sobre autoestima no episódio desta terça-feira (20) do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A atriz também comentou como superou esse desafio e posou para a capa da revista Playboy duas vezes.

Fernanda Paes Leme elogiava a beleza "que não é comum" de Cleo, quando a atriz disse que nunca conseguiu enxergar isso: "sempre tive problema de autoestima, seríssimo. Comecei a fazer terapia com 17 anos, comecei a trabalhar isso lá atrás, mas acho que só foi funcionar depois dos 30".

Cleo contou o bullying que sofreu quando era criança poderia ter afetado sua autoestima: "Não sei se é porque sofri bullying numa escola nova que eu entrei. Foi bem punk assim. Foi porque eu sou filha de Gloria Pires e Fábio Junior." "Era bullying de apanhar", disse.