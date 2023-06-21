Cleo diz que sofreu bullying na infância 'por ser filha de Gloria Pires e Fabio Junior'

Cleo Pires relembrou momentos difíceis da infância e da adolescência ao falar sobre autoestima no episódio desta terça-feira (20) do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A atriz também comentou como superou esse desafio e posou para a capa da revista Playboy duas vezes.
Fernanda Paes Leme elogiava a beleza "que não é comum" de Cleo, quando a atriz disse que nunca conseguiu enxergar isso: "sempre tive problema de autoestima, seríssimo. Comecei a fazer terapia com 17 anos, comecei a trabalhar isso lá atrás, mas acho que só foi funcionar depois dos 30".
Cleo contou o bullying que sofreu quando era criança poderia ter afetado sua autoestima: "Não sei se é porque sofri bullying numa escola nova que eu entrei. Foi bem punk assim. Foi porque eu sou filha de Gloria Pires e Fábio Junior." "Era bullying de apanhar", disse.
A atriz contou que posar para a capa da revista Playboy, em 2010, fez essa situação se reverter: "foi um momento de reconhecimento da minha estética, das coisas que eu gostava, que quando eu era mais nova, tinha receio de assumir". Além da autoestima, Cleo disse que também ganhou boa quantia de dinheiro com as fotos: "comprei uma casinha".