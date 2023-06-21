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Linguagem neutra

Demi Lovato avisa que vai voltar a usar pronome feminino

Cantora não binária diz que cansou de ficar explicando sobre a identificação neutra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 09:19

A cantora Demi Lovato apagou todas as postagens no Instagram após reabilitação
A cantora Demi Lovato Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Demi Lovato, 30, que havia anunciado recentemente que gostaria de ser tratada pelo pronome neutro they/them, vai voltar a adotar pronomes femininos. Em entrevista à GQ Hype Spain de junho, a cantora mencionou as dificuldades de ter que explicar constantemente sua identificação de gênero neutro para as pessoas.
"Eu sempre tive que educar as pessoas e explicar por que me identificava com esses pronomes. Foi absolutamente exaustivo", reconheceu. "Simplesmente cansei. Mas, por essa mesma razão, sei que é importante continuar divulgando", comentou Demi, que revelou sua identificação como pessoa não binária em maio de 2021, ou seja, alguém que não se identifica totalmente com os gêneros feminino ou masculino.
Apesar da mudança, Lovato falou ainda das dificuldades que pessoas de gênero neutro enfrentam no dia a dia. "Por exemplo, em banheiros públicos. Ter que acessar o banheiro feminino, mesmo não me identificando totalmente com isso", observou a cantora que prosseguiu com a explicação.
"Também acontece ao preencher formulários, como documentos do governo ou qualquer outro em que você precise especificar seu gênero. Você só tem duas opções, masculino ou feminino, e sinto que nada disso faz sentido para mim. Acho que isso tem que mudar. Espero que com o tempo haja mais opções."

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