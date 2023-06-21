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Televisão

"Encontro": Globo nega que Tati Machado substituirá Patrícia Poeta nas férias

Manoel Soares será responsável por comandar a atração diária da emissora em julho. Segundo emissora, repórter segue com a rotina de colunista da atração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 18:45

Patrícia Poeta, 46, deverá sair de férias do "Encontro" na segunda quinzena de julho e caberá somente a Manoel Soares a função de comandar o matutino. A emissora, por meio de nota, nega que a repórter Tati Machado assumirá o posto de apresentadora.
"Essa informação não procede. Como sempre esteve previsto, Manoel Soares apresenta o programa nas férias da Patrícia Poeta e vice-versa. As repórteres que levam conteúdo para o palco ao vivo, como Tati Machado, Michele Loreto e Valéria Almeida, seguem suas rotinas de sempre", diz comunicado.
Tati Machado não deve substituir Patrícia Poeta no
Tati Machado não deve substituir Patrícia Poeta no "Encontro" em julho Crédito: João Miguel Júnior/Globo
A princípio, foi ventilado que Maria Beltrão pudesse ficar no lugar de Poeta, mas tudo não passou de especulação.

TRETAS

Esse período marcará o primeiro afastamento entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, sempre em rota de colisão nas manhãs da Globo. Desde julho de 2022, foram inúmeras às vezes em que Patrícia Poeta entrou em polêmica com o colega, interrompendo-o no meio de uma fala ou simplesmente jogando-o para escanteio. O fato de Manoel ser negro agravou a situação, suscitando acusações de racismo contra a titular do programa nas redes sociais.
Em abril, no momento em que Manoel comentava sobre uma notícia, a apresentadora passou na frente da câmera falando sobre outra coisa e o interrompendo. Visivelmente incomodado, Manoel apenas parou de falar e fez cara de poucos amigos. O fato não passou batido pelas redes sociais. Muita gente resolveu ir até o perfil de Poeta no Instagram para criticar a postura dela.
Manoel Soares foi interrompido por Patrícia Poeta ao vivo no Encontro desta segunda (3)
Manoel Soares foi interrompido por Patrícia Poeta ao vivo no Encontro desta segunda (3) Crédito: Reprodução/Twitter
Por meio de sua assessoria, Patrícia falou sobre o caso. "Foi uma casualidade, das várias que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse.
Em maio, Soares e Patrícia Poeta viraram mais uma vez assunto nas redes após a apresentadora ser alvo de críticas por conta de uma cena envolvendo um convidado, chamado Edmilson. O cobrador, que estava há cinco anos sem ver a mãe, se aproximou de Patrícia para contar sobre o seu drama na atração.
Quando eles começaram a conversar, Manoel surgiu na frente da câmera e entregou um microfone para Edmilson. A apresentadora disfarçou o erro e avisou: "Não, ele está com o microfone já". Ela então pegou o aparelho e caminhou até a produção para devolvê-lo.
No mesmo mês, mais um ruído chamou a atenção. Patrícia Poeta comandou a maioria do tempo uma discussão a respeito dos casos de racismo sofridos pelo jogador Vinicius Junior. Internautas acharam esquisito Manoel não ter espaço para falar mais sobre o tema. Ela também o interrompeu durante uma fala.

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